Unerwartetes Finale für die Altenburger Kulturfreunde: Mit dem Philharmonischen Konzert in der Brüderkirche stand am Freitag die vorerst letzte Theaterveranstaltung auf dem Programm. Das Haus setzt den Spielbetrieb in den kommenden Wochen aus. Inzwischen steht auch fest, was mit bereits gekauften Karten passiert.