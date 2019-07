Altenburg

Ein leises Rascheln im Blätterwald, Hundegebell aus dem Hof schräg gegenüber oder einfach nur die Stimme des Partners oder der Partnerin: All das gehört für die meisten Menschen zum ganz normalen Alltag, denn – sie können es hören. Wenn das Rascheln indes nicht mehr wahrnehmbar ist, der Hund wie aus weiter Ferner statt aus wenigen Metern klingt und man sich sehr anstrengen muss, um das Gegenüber korrekt zu verstehen, liegt mit dem Gehör wohl einiges im Argen.

Einmal reinschnuppern und sofort Feuer und Flamme

Für Liane Masuch ist all das Alltag. Die junge Frau hat selbst zwar keine Probleme, Geräusche richtig wahrzunehmen. Sie ist jedoch erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, anderen Menschen ihr Gehör zurückzugeben. Seit vergangenem August wird die 17-Jährige aus Nörditz zur Hörakustikern ausgebildet – und hat in der Kind-Filiale in der Johann-Sebastian-Bach-Straße tagtäglich mit Hörgeschädigten zu tun.

„Ich bin tatsächlich über meine Schwester auf den Beruf aufmerksam geworden, sie hat hier einmal zur Probe gearbeitet und mir hinterher darüber erzählt“, erläutert die ehemalige Gymnasiastin ihren Weg ins Berufsleben. Das kann ich doch auch mal ausprobieren, dachte sich Masuch, schnupperte einen Tag in das Berufsbild hinein – und war Feuer und Flamme. „Ich habe dann direkt meine Bewerbung abgegeben“, lächelt sie fast etwas schüchtern.

Eine Entscheidung, die sie bisher alles andere als bereut hat. „Ich wollte immer schon Menschen helfen. Und mit einem Hörgerät können wir den Betroffenen ein Stück Lebensqualität zurück geben“, beschreibt Masuch die Faszination für ihren Wahlberuf. „Es ist immer schön, wenn die Leute sagen können, dass sie wieder hören. Man merkt sofort, dass etwas besser geworden ist.“

Einmal lauschen bitte: Auch ein ausführlicher Hörtest gehört zu Liane Masuchs täglichen Aufgaben. Quelle: Mario Jahn

Viele Schritte bis zum optimalen Hörgerät

Dazu sind allerdings so einige Schritte nötig. „Zunächst einmal muss ermittelt werden, woher die Schwerhörigkeit eigentlich kommt“, erklärt sie. Und die Bandbreite der möglichen Gründe ist groß: „Das kann von Lärm und Krankheit bis zu hohem Alter reichen oder auch erblich bedingt sein.“ Auch der Grad der Schwerhörigkeit will festgestellt werden. Für Liane Masuch bedeutet das vor allem, umfangreiche Hörtests durchzuführen. „Das funktioniert ganz klassisch über Töne, aber auch über Sprache. Die Kunden müssen etwa Wörter korrekt erkennen und dann nachsprechen.“ Liane Masuch erfasst alle so gewonnen Daten elektronisch. Mit ihnen wird später das direkt auf den Kunden abgestimmte Hörgerät eingestellt.

„Am Ende muss dann noch eine Abformung der Ohrmuschel der Kunden genommen werden.“ Im Anschluss steht schließlich eine genaue Bedarfsanalyse auf dem Programm, um ein passgenaues Hörsystem empfehlen zu können. „Dazu darf der Kunde das Gerät etwa auf Tragekomfort und Funktionalität in seiner gewohnten Umgebung testen, um zu schauen, ob es zu seine Bedürfnissen passt“, erläutert Masuch. Ein Prozess, der sich über mehrere Folgetermine hinziehen kann. „Erst, wenn alles optimal eingestellt ist, ist die Arbeit getan.“

Um die passenden Rohlinge für das spätere Hörgerät zu fertigen, braucht Liane Masuch eine ruhige Hand. Quelle: Mario Jahn

Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und Geduld sind gefragt

Entsprechend ist es auch und besonders die Menschenkenntnis und eine gehörige Portion Einfühlungsvermögen, auf die es in Liane Masuchs Beruf ankommt. „Man muss sich in sein Gegenüber hineinversetzen können, muss kommunikativ sein und keine Scheu vor Kundenkontakt haben“, beschreibt sie die wichtigsten Anforderungen. Und auch ein wenig handwerkliches Geschick gehört dazu. Zwar werden die eigentlichen Hörgeräte schon lange nicht mehr vor Ort hergestellt, die Feineinstellung, Reinigung und die Anpassungen nehmen Masuch und ihre Kollegen dennoch nach wie vor in der hauseigenen Werkstatt vor. „Da ist dann Fingerspitzengefühl und Geduld für die Detailarbeit gefragt, wenn etwa die individuellen Ohrpassstücke für den Kunden nachgearbeitet werden müssen“, schmunzelt sie.

Stetige Weiterbildung ist Pflicht

Auch wenn man selbst inzwischen immer weniger Hand anlegt: Für Liane Masuch und Kollegen ist Weiterbildung nach wie vor wichtig. Denn der Beruf entwickelt sich stetig weiter, hat sich von der klassischen handwerklichen Arbeit stärker hin zur Tätigkeit am Computer verschoben. „Auch die Hörgeräte werden immer ausgefeilter. Wir müssen immer den jeweils aktuellen Stand kennen, mit der Technik und den Verarbeitungsstrategien vertraut sein, um die Geräte für den Kunden einstellen zu können“, führt Ausbildungsleiterin Kristin Merkel aus. Langweilig, da sind sich beide einig, werde der Beruf angesichts der Vielfalt an Aufgaben so schnell also ganz sicher nicht.

Stichwort: Hörakustiker Hörakustiker führen Hörtests durch und beraten Kunden bei der Auswahl von Hörsystemen. Sie stellen sogenannte Otoplastiken – das aus einem Rohling gefertigte Maßohrstück eines Hörgeräts – her. Sie passen Hörsysteme an die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden an. Dazu führen sie unter anderem verschiedene Tests zur Hörleistung durch und untersuchen etwa, wie gut Kunden hohe und tiefe Töne oder Sprache wahrnehmen können. Daneben halten sie die Hörgeräte ihrer Kunden in Stand. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Dabei wechseln sich Praxiseinsätze am jeweiligen Ausbildungsort mit Blockunterricht in der Berufsschule ab. Die derzeit einzige Berufsschule für angehende Hörakustiker befindet sich in Lübeck. Rechtlich ist kein spezieller Schulabschluss vorausgesetzt, in der Praxis werden aber vor allem Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss oder Hochschulreife eingestellt. Der

Verdienst während der Ausbildung ist zunächst davon abhängig, ob die Ausbildung auf den Bereich Handel oder den Bereich Handwerk abzielt. Im Handel schwankt die monatliche Vergütung je nach Bundesland. Im ersten Ausbildungsjahr beträgt sie zwischen 645 und 805 Euro, im zweiten zwischen 710 und 905 Euro und im dritten Jahr zwischen 830 und 1045 Euro. Im Handwerk liegt die Vergütung bei 560 (1. Jahr), 670 (2. Jahr) und 780 Euro (3. Jahr). Der Bruttoverdienst eines ausgelernten Hörakustikers kann laut Bundesagentur für Arbeit je nach Region schwanken. Die beispielhafte tarifliche Bruttogrundvergütung liegt meist zwischen 2275 und 2662 Euro. Der Hörgeräteakustikmeister stellt die klassische Weiterqualifizierung dar. Daneben besteht auch die Möglichkeit, sich etwa als Techniker in der Fachrichtung Medizin-, Feinwerk oder Elektrotechnik weiterzubilden. Alternativ können Studienabschlüsse in Hörtechnik, Audiologie oder Medizinischer Technik angestrebt werden. Bewerbungen zur Ausbildung nehmen derzeit laut Arbeitsagentur im Altenburger Land und Umgebung an: Die Kind Hörgeräte-Filialen in Altenburg, Zeitz, Crimmitschau und Glauchau, Hörakustik Dietz in Penig sowie die Amplifon-Filiale in Crimmitschau.

Von Bastian Fischer