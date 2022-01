Lichttechnik für TV-Studios und Theater: Firma LSS baut neuen Standort in Altenburg-Nordost

Altenburg

Das Spezielle ist ihre Spezialität: Die Firma LSS wechselt ihren Produktionsstandort und verlässt Unterzetzscha für einen Standort im Altenburger Gewerbegebiet Nordost III neben EDO. LSS steht für Licht- Steuer und Schaltanlagenbau und seit den Neunzigern beliefert die Altenburger GmbH Fernsehstudios, Theater und Opernhäuser mit Lichttechnik.

„Diese Sachen gibt es nicht von der Stange“

Geschäftsführer Markus Kaminski klingt zufrieden, wenn er über den Umzug spricht. Eine große Veränderung ist es für ihn jedoch nicht wirklich. „Das klingt so dramatisch.“ Er formuliert es so: „Wir wollen uns erweitern und am jetzigen Standort geht das nicht mehr.“ Am vergrößerten Kundenstamm liegt es also nicht, eher daran, spezifischere Aufträge annehmen zu können.

LSS-Geschäftsführer: Markus Kaminski Quelle: Mario Jahn

„TV-Studios und Theater geben spezielle Sachen in Auftrag, die es so auf dem Markt nicht gibt“, erklärt Kaminski. „Wir arbeiten sehr viel in der Kunst und da werden die ausführenden Techniker auch sehr stark künstlerisch gefordert. Diese Sachen gibt es nicht von der Stange.“ Gerade weil sich die Branche, aus der Kaminskis Kunden kommen, einem strengen Wettbewerb gegenübersieht, sei es wichtig, schnell agieren und liefern zu können.

Technik muss Vorsprung liefern

„Sie brauchen Spezielles, um sich von anderen TV-Studios oder Theatern absetzen zu können. Diese spezielle Technik muss ihnen einen Vorsprung liefern. Und das ist unsere Stärke: Dinge entwickeln, die es so noch nicht gab.“ Momentan arbeitet LSS noch mit Zulieferern, will das jedoch systematisch zurückfahren und mehr selbst erledigen. Einerseits um nicht abhängig von Zulieferungen zu sein, andererseits aber auch, weil LSS mit geringen Stückzahlen arbeitet, die teurer kommen als in der Massenproduktion.

Wenn Kaminski von Dingen spricht, „die es so noch nicht gab“, bezieht er sich nicht per se auf neu erfundene Technik, sondern auf Maßschneidereien, die sich perfekt den Anforderungen des Einsatzortes anpassen. „Es ist eine Abwandlung.“ Bei der Belieferung von Theatern sei ein wichtiger Punkt beispielsweise der Denkmalschutz. „Da müssen die Maße genau passen, um den Denkmalschutzvorgaben standzuhalten.“

Im Notfall manuell weiterarbeiten

Bei TV-Studios sei Denkmalschutz zwar kein Thema, aber hier liege der Fokus vor allem auf der Sicherheit. „Wir arbeiten viel für die öffentlich-rechtlichen Sender. Da steht die Zuverlässigkeit der Geräte im Vordergrund. Sie müssen so gebaut werden, dass sie so gut wie nie ausfallen“, führt Kaminski weiter aus. „Da hat man heutzutage ganz andere Ansprüche. Wir müssen vorausschauend bauen und zwar so, dass es bei einem Ausfall einen Bypass oder eine Havarielösung gibt und man notfalls manuell weiterarbeiten kann, wenn die Elektronik ausfällt.“

Umzug geplant für den Herbst 2022

Dafür will LSS weitere Werkzeugmaschinen kaufen. Darunter eine Laserschneidmaschine, die am alten Standort keinen Platz mehr gefunden hätte. „Mit den zusätzlichen Maschinen erreichen wir mehr Fertigungstiefe.“

Den Umzug plant die Firma für den Herbst 2022, je nachdem wie die Bauarbeiten vorankommen. „Wenn wir noch einen Winter kriegen, verzögert sich das Ganze“, sagt Kaminski jedoch. Der Umzug wird im laufenden Betrieb durchgezogen. „Unsere Kundschaft nimmt darauf keine Rücksicht.“ Daher braucht es bestimmte Zeitfenster, in denen ein solcher Kraftakt machbar ist. Beim Theater ist es beispielsweise die Spielzeitpause im Sommer, wenn die Künstlerinnen und Künstler Theaterferien haben: Da herrscht Hochkonjunktur für LSS, da müssen sie liefern. „Bei TV-Studios ist es ähnlich. In den Studios wird im Sommer auch weniger produziert.“ Gelegenheit für LSS, die Anlagen auf- oder umzurüsten.

Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum

Kunden hat LSS in ganz Deutschland, aber auch im deutschsprachigen Ausland. Große Namen sind darunter: ZDF, ARD, MDR, aber auch die Staatsoper in Berlin oder die Oper Zürich. „Die Oper in Zürich bringen wir jedes Jahr auf den neuesten Stand. Die Inszenierungen verändern sich, werden immer techniklastiger. Dafür müssen wir die Infrastruktur schaffen.“ Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind die Stichwörter, da die Umbaupausen für die Theaterleute immer kürzer werden.

Neun Millionen Umsatz im Jahr 2021

Der Umsatz von LSS hat sich laut Michael Kaminski in der Pandemie nicht verändert. Weil die Theater und Opernhäuser nicht spielen konnten, öffnete sich ein weiteres Zeitfenster, um an den Licht- und Technikanlagen zu arbeiten. Neun Millionen Umsatz konnte LSS 2021 erwirtschaften, mit 54 Mitarbeitern. Neun davon arbeiten am Dresdner Standort, der die Mikroelektronik und Software liefert, für die die restlichen Kollegen in Altenburg die Gehäuse liefern. Vier bis fünf neue Mitarbeiter, die ein elektrisches Verständnis mitbringen, plant Kaminski für den umgebauten Standort in Altenburg-Nordost einzustellen – je nachdem, was die neuen Maschinen verlangen. „Das spielt sich dann ein“, sagt er und klingt zuversichtlich gegenüber dem nächsten Schritt seines Unternehmens.

Von Katharina Stork