Liebe zum Detail: So sieht es jetzt in der Altenburger Gnadenkapelle aus

Altenburg

„Ich finde es sehr schön“, sagt Enrico Landgraf. Aus dem 49-Jährigen spricht Zufriedenheit, wie er da steht inmitten des einstigen Kirchensaals der Gnadenkapelle. Seit fast vier Jahren gehört dem Leipziger Steuerberater und Musiker das 1868/69 gebaute frühere Gotteshaus in der Altenburger Carl-von-Ossietzky-Straße – und langsam nähert sich die aufwendige und vor zwei Jahren mit der Hiobsbotschaft von historischem Baupfusch beim Dach begonnene Generalsanierung dem Ende.

Nur Details innen und Außenanlagen noch unfertig

Zur Galerie Die Gnadenkapelle erstrahlt in neuem alten Glanz. In vielen Dingen ist die frühere Kirche originalgetreu wiederhergestellt worden, in manch alt aussehendem Detail verbirgt sich aber modernste Technik.

„Ich würde gerne bis Sommer fertig werden“, sagt Landgraf. Aber wegen Corona sei das schwer zu kalkulieren. Musste der Messestädter doch vor einem knappen Jahr die Arbeiten wegen der Pandemie schon einmal pausieren lassen. Wirklich viel fehlt allerdings nicht mehr. „Die kleinen Kerzenleuchter müssen noch an die Wände“, gibt er zu Protokoll. „Überhaupt ein Großteil des Interieurs.“

Dazu zählen die Küchenausstattung im Erdgeschoss, die Dusche für das an die gegenüberliegende Künstlergarderobe angebaute Bad, die Trennwände in den benachbarten Toiletten und die Sockelleisten aus Holz in den Räumen, die unten zur Bar und im Obergeschoss zum Saal für Konzerte, Kabarett, Theater, Familien- und Firmenfeiern werden sollen.

Aber auch die Außenanlagen, um die sich ein Gärtner ab Frühjahr kümmert, müssen noch hübsch werden. „Dann kommt auch Ersatz für die einst gefällten Bäume“, so der Eigentümer. Die Orgel, die Spezialist Eule in Bautzen restauriert hat und einlagert, komplettiert dann als Letztes das Innenleben.

Bauherr ist kein Aufwand zu groß

Restaurator Jörg Möller freut sich über die Bleiglasfenster der Gnadenkapelle, die er wiederhergestellt hat. Quelle: Mario Jahn

„Ansonsten ist alles fertig“, meint Christian Heidrich. Dabei muss der Altenburger Architekt, der die Sanierung geplant und begleitet hat, allerdings etwas durchatmen. „Man braucht dafür einen langen Atem, auch als Architekt“, fügt er besonders mit Blick auf den schwierigen Neubau des Dachstuhls und seinen anspruchsvollen Auftraggeber an.

In diesem Kontext verweist er auf die individuell angefertigten Fliesen im Treppenhaus, auf Details wie die historisch anmutenden Lichtschalter und Steckdosen oder die geschickt in den früheren Altarraum integrierte Brandschutztreppe und die filigranen und denkmalgerechten Kassettentüren, die dennoch modernsten Brandschutzanforderungen genügen.

Auch das Jesus-Fenster zur Haeckelstraße ist wieder schick. Quelle: Mario Jahn

Als Heidrich das erzählt, fällt ihm noch ein, dass auch die Schutzverglasung mitsamt Stahlrahmen im Obergeschoss noch fehlt. Diese soll die erst vor kurzem eingebauten und von Jörg Möller vom Glasatelier Erfurt originalgetreu aufgearbeiteten Bleiglasfenster schützen. Von Juli bis Dezember des Vorjahres hat der Restaurator daran gearbeitet. Die Fenster zeigen die vier Evangelisten mit ihren Attributen. Dabei versinnbildlicht ein Mensch Matthäus, ein Löwe Markus, ein Stier Lukas und ein Adler Johannes.

Bleiglasfenster kunstvoll restauriert – Landesamt staunt

Gelungener Kontrast: Perlweiße Wände und dunkelblaue Decke im künftigen Veranstaltungssaal. Quelle: Mario Jahn

„Derlei Arbeit ist etwas Schönes, Seltenes“, sagt Möller, während er noch immer leicht bewundernd auf die eingebauten Kunstwerke mit ihren schwebenden Engelchen und den heraldischen Kronen und Lilien schaut. Selbst das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie habe nicht gewusst, wie viele Bleiglasfenster sich in der Gnadenkapelle befinden und in welch „fantastischem Erhaltungszustand“ diese seien.

Die Fenster seien „sehr alt“, stammten aus den 1870er- oder 1880er-Jahren, erzählt Möller. Sie seien neogotisch, was man an „den Putzstreifen, der Bordüre und der Raute“ erkenne. Eine weitere Besonderheit: Die Originalgläser aus den 1860er-Jahren, von denen ebenfalls noch einige erhalten sind, waren nur zwei Millimeter dick, durch die Bemalung seien sie aber auf fünf Millimeter gewachsen. Er habe alle Fenster „konserviert und restauriert“, hier und da Fehlgläser ersetzt und Motive nachgemalt. Nur etwa fünf bis zehn Prozent habe er wegen Sprüngen geklebt oder gelötet.

Aufwendige Lichteffekte lassen Räume erstrahlen

Das es so toll wird, hätten Eigentümer Enrico Landgraf (Mitte), Architekt Christian Heidrich (links) und Denkmalschützer Jürgen Fröhlich vor zwei Jahren, als dieses Bild entstand, nicht gedacht. Quelle: Mario Jahn

In Szene gesetzt werden die Fenster mit Linsen-LEDs, die streuen. „Das sieht aus wie Tageslicht“, erklärt Architekt Heidrich. Außerdem gebe es indirekte Beleuchtung im Saal und die von der Leuchtmanufaktur Wurzen aufgearbeiteten opulenten Messing-Kronleuchter mit Glaskristallen, die die dunkelblaue Decke mit den handgemalten goldenen Sternen und das Perlweiß der Wände zum Strahlen bringen. Auch die Treppe zur Empore ist mit dem abgestrahlten Sandstein wieder originalgetreu hergestellt. Gleiches gilt für die Dielung aus Eiche. „Das es so toll aussieht, hätte ich am Anfang nicht gedacht“, gesteht Heidrich.

Denkmalschützer begeistert – Eigentümer nimmt Preis ins Visier

Neben einigen Details innen wird auch der Garten im Frühjahr noch neu gestaltet. Quelle: Mario Jahn

Hin und weg ist auch Jürgen Fröhlich. „Es ist mit sehr viel Liebe und Detailverliebtheit gemacht“, sagt Altenburgs Denkmalschützer, der das Schicksal der Gnadenkapelle über Jahre begleitet hat, und konstatiert Eigentümer Landgraf „ein konstruktives Reiben und Miteinander“. Er hoffe, dass das nun fast fertige Kleinod dieses Jahr beim Denkmalpreis dabei sein wird. „Es ist ein Gewinn für Altenburg. Das Haus wurde gerettet und bleibt für die Öffentlichkeit zugänglich, weil Veranstaltungen geboten werden.“

Laut Landgraf ist die Gnadenkapelle bereits für den 8. Mai für eine Jugendweihe gebucht. „Weitere Anfragen sind da und auch die nächsten Ideen für die Nutzung“, erklärt der 49-jährige Eigentümer. „Mal sehen, ob und wie das mit Corona wird.“ Beim Denkmalpreis will er aber auf jeden Fall mitmachen und bereitet schon die Bewerbungsunterlagen vor.

Von Thomas Haegeler