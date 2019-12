„Liebenswürdiges Altenburg“: Galerie im Rathaus ist eröffnet

Altenburg

Geschäftig ging es am Donnerstagabend im Altenburger Rathaus zu: Wo sich sonst die Flure langsam geleert haben, herrschte reges Treiben. Mit gutem Grund: Zahlreiche Besucher wollten sich die Preisverleihung und Galerieeröffnung zum 22. städtischen Fotowettbewerb nicht entgehen lassen.

Ein Leipziger verguckt sich in die Skatstadt

Insgesamt 17 Teilnehmer hatten sich mit ihren Einsendungen am diesjährigen Wettstreit beteiligt und ihre Motive zum Motto „Altenburger Liebenswürdigkeiten“ eingereicht. Wie gewohnt war es an der vierköpfigen Jury, die Einsendungen zu sichten – und schließlich den Sieger zu küren.

Dieser Blick über die Dächer der Skatstadt ist eines von mehreren Motiven von Gewinner Roland Quester, die in der Schau zu sehen sind. Quelle: Mario Jahn

Und der entpuppt sich in diesem Jahr als durchaus so nicht zwingend erwartbar, stammt Spitzenreiter Roland Quester doch nicht aus der Skatstadt sondern dem knapp 50 Kilometer entfernten Leipzig. Wobei die Wahl bei genauerer Betrachtung dann doch nicht all zu ungewöhnlich ausfällt, hat sich doch Quester bei einem Altenburg-Besuch ein wenig in die ehemalige Residenzstadt verliebt. Die sei ein ganz wunderbarer Ort, der sich – unnötigerweise, wie er selbst findet – jedoch etwas unter Wert verkauft.

Idyllisches und Intimes

Yvonne Kerbel hatte es dieses Duo auf dem städtischen Friedhof angetan – das Motiv brachte sie auf den dritten Platz Quelle: Mario Jahn

Ein Umstand, der nicht zuletzt durch seine Bilder vielleicht ein wenig geändert werden soll. Questers Motive halten dabei sowohl idyllische Blicke über die Dächer der Stadt, als auch Einblicke hinter verschiedenste Türen parat – vom Paul-Gustavus-Haus bis zum historischen Friseursalon in der Pauritzer Straße. Mit seinen Arbeiten streiche er besonders die Liebenswürdigkeit der Stadt heraus, so die Jurybegründung.

Liebenswürdiges aus allen Perspektiven

Auch die restlichen für die Schau ausgewählten Motive halten so manchen gelungenen Blick auf die verschiedensten Ecken Altenburgs parat. Mal zeigt sich der Große Teich im satten Sommergrün, mal der Schlosspark in verschneiter Idylle, mal spiegelt sich der Kunstturm im Wasser. Es sind Plätze zum Ausruhen oder zum Entspannen, um etwas zu erleben oder um gesellig beisammen zu sein, mal kunstvoll inszeniert, mal mit Augenzwinkern in Szene gesetzt – und jeder für sich, ganz dem Wettbewerbsthema entsprechend, einfach liebenswürdig.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar zu den Öffnungszeiten des Rathauses – montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags auch von 13.30 bis 18 Uhr zu sehen.

Von Bastian Fischer