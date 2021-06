Ob fürs Training oder einfach nur aus Spaß an der Bewegung an der frischen Luft: Gründe fürs ausdauernde Laufen gibt es viele. Die LVZ stellt Laufbegeisterte aus dem Altenburger Land mit ihren Lieblingsstrecken vor. Heute geht es mit Helga Heindl zum Nordic Walking in den Altenburger Stadtwald.