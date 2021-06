Lieblingslaufstrecken der Altenburger Marathonis: Jens Hauser mag es ländlich

Altenburg

Wenn sich Jens Hauser in seiner Freizeit sportlich betätigt, dann tut er das gerne außerhalb von Altenburg. Er mag es ruhig, naturbelassen. Für das regelmäßige Laufen hat er sich deshalb eine Strecke herausgesucht, die in Windischleuba startet. „Eine relativ flache Strecke mit gemischten Untergrund. Teils Asphalt, aber auch viel Wald und Wiesenwege“, wie er es beschreibt. Und lang ist sie – zumindest so lang, dass sie nach Hausers Meinung für einen Laien nicht unbedingt geeignet ist.

Naturbelassene Strecke

Der Laufweg, den der Sportlehrer regelmäßig hinter sich bringt, ist etwa zehn Kilometer lang und startet beim Wandererparkplatz in Windischleuba. Von dort aus geht es stringent nach Norden durch Pähnitz und den Wald bei der Talsperre bis nach Fockendorf. Aus der Gemeinde läuft Hauser in einem Bogen nach Süden und durch Primmelwitz bis zur Bundesstraße 93. Nach etwas mehr als einem Kilometer den Fußweg an der Bundesstraße entlang geht es bei Pöschwitz wieder nach Osten an den Waldrand und durch Borgishain zurück zum Parkplatz in Windischleuba. Für die knapp 10 Kilometer lange Strecke braucht Hauser regelmäßig etwa eine dreiviertel Stunde.

Der See zwischen Windischleuba und Pähnitz ist für Hauser einer der schönsten Orte auf der Strecke. Quelle: Tobias Wagner

Er läuft diese Strecke meistens alleine, Begegnungen mit anderen Personen gibt es selten bis gar nicht. „Das ist eher eine einsame Runde. Für jemanden, der etwas zur Ruhe kommen will, ist das das Richtige.“ Hauser genießt auch gerne die Stille, von Musik beim Laufen hält er nichts. „Das ist nicht mein Ding. Aber das ist eine persönliche Einschätzung.“

Die Eckdaten der Laufstrecke Länge: neun bis zehn Kilometer Dauer: 40 bis 45 Minuten bei normalem Lauftempo Bodenprofil: teils Asphalt, aber auch viel Wald und Wiese Schwierigkeit: „Die Strecke ist nicht unbedingt für einen Laien gemacht, man sollte auch ein bisschen sattelfest sein“, sagt Jens Hauser.

Sport im ganzen Leben

Mit sportlicher Betätigung hatte Jens Hauser bereits seit Kindesbeinen an zu tun. Früher hat er Fußball gespielt, legte den Ballsport dann allerdings ad acta, als er nach dem Studium in den Beruf einstieg. Studiert hat er Lehramt, heute ist Hauser als Sportlehrer tätig. Doch nicht nur das: Er arbeitet auch als Personal Trainer im Fitness- und Wellnessclub „Alte Ziegelei“ in Altenburg. Wichtig ist dem 50-Jährigen deshalb auch zu erwähnen, dass auch Beweglichkeits- und Krafttraining dazu gehört, um gesund zu laufen. „Viele laufen und wundern sich dann, wenn sie Probleme in den Knien, der Hüfte, dem Fußgelenk oder dem Schienbein bekommen, weil die Muskulatur auf diese Belastung nicht ausgelegt ist.“

Er selbst betreibt drei- bis viermal die Woche Laufsport, meistens vormittags. Doch er joggt nicht nur durch das Altenburger Land, er absolviert auch Hindernisläufe – so etwa den „Getting Tough The Race“ in Rudolstadt. Denn er ist überzeugt: „Das Alter ist keine Ausrede.“

Von Tobias Wagner