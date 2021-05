Lieblingslaufstrecken der Altenburger Marathonis: Mit Helmut Nitschke um den See

Altenburg

Helmut Nitschke joggt, und zwar regelmäßig. Der 67-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Skatstadtmarathon Altenburg und trainiert als solcher dreimal die Woche, um sich fit für Wettläufe zu halten. Dass ihm das auch nicht immer nur Freude bereitet, gibt er durchaus zu: „Ich bin ja kein Genussläufer in dem Sinne, dass ich irgendwann einmal Lust habe und sage, ich gehe jetzt eine Runde.“

Ganz persönliche Lieblingsstrecke

Um sich die Laufeinheiten dennoch so schön wie möglich zu machen, hat Nitschke eine ganz persönliche Lieblingsstrecke. Der Weg ist etwa zehn Kilometer lang und führt einmal um den Haselbacher See. Er verläuft größtenteils flach und durch den Wald mit Blick aufs Wasser, beinhaltet aber auch einige kleine Berge. „Das ist für mich landschaftlich – vom Genussfaktor her – die schönste Strecke, die es hier weit und breit gibt.“ Der See ist etwa 15 Kilometer von Altenburg entfernt, weswegen man mit dem Auto aus der Skatstadt über Wintersdorf fahren und südwestlich des ehemaligen Tagebaus auf dem Parkplatz halten kann.

Der Weg um den Haselbacher See führt durch viel Wald und übe einige kleine Berge. Quelle: Kerstin Kratzsch

„Und dann steht man unten auf dem Hauptweg, der einmal rum geht, und dann hat man die Wahl, links- oder rechtsrum zu gehen. Aber ansonsten muss ich nichts weiter entscheiden, außer ganz einfach loszulaufen“, erklärt Jogger Nitschke. Die Strecke sei zwar nicht asphaltiert, aber festgewalzt und damit sowohl für Radfahrer geeignet als auch bei Niederschlag gut zu laufen. Die Steigung ist für den Vorstand entspannt: „Der Weg ist nicht Höhenmeter null, auf keinen Fall, aber er ist auch nicht anspruchsvoll. Er ist halt was für Genießer.“

Helmut Nitzschkes Lieblingsstrecke führt einmal um den Haselbacher See. Quelle: Tobias Wagner/Google

Die Eckdaten der Laufstrecke Länge: ziemlich genau zehn Kilometer Dauer: bis zu einer Stunde Bodenprofil: größtenteils Waldboden, ansonsten nicht asphaltiert, aber festgewalzt Schwierigkeit: „Der Weg ist nicht Höhenmeter null, ist aber auch nicht anspruchsvoll“ – Helmut Nitzschke

Man tut, was man kann

Oftmals trainiert Nitschke alleine, wenn es terminlich nicht anders geht, verabredet sich aber auch häufig mit Lauffreunden – wenn es die Pandemiesituation zulässt. In dem Fall ist die Entscheidung, wo man läuft, oft spontan. „Um ganz einfach das Laufen abwechslungsreich zu machen. Immer nur dasselbe, das mag der Körper nicht. Da verliert man dann auch leicht die Lust.“

Idylle pur: Wer um den Haselbacher See läuft, kann auch solche Naturstimmungen erleben. Quelle: Andrea Teichmann

Den Spaß am Sport zu behalten, das ist in dieser Zeit besonders wichtig, in der Wettbewerbe nicht in gewohnter Form stattfinden können. Um Abhilfe zu schaffen, fand etwa der Altenburger Skatstadtmarathon vergangenes Jahr als Jokerthon in virtueller Form statt. Für den Marathon konnten sich Interessierte aus der ganzen Welt anmelden und hatten daraufhin 14 Tage Zeit, um nach eigenem Ermessen eine Strecke von 42 Kilometern zu laufen.

Nachdem bis in die zweite Hälfte des April hinein beim Verein immer noch die Hoffnung bestand, den Skatstadtmarathon am 12. Juni in normaler Manier stattfinden lassen zu können, kam am Ende April schließlich die Absage. Der Marathon wird dieses Jahr also wieder wie 2020 in der virtuellen Variante stattfinden (die LVZ berichtete).

Wie das Leben so spielt

Obwohl er mittlerweile der erste Mann im Verein ist, ist der Laufsport noch gar nicht so lange ein Teil von Nitschkes Leben. Sportlich sei er zwar schon immer gewesen – so habe er etwa früher Fußball gespielt und in der Schule Leichtathletik betrieben – seinen ersten Marathon sei er allerdings erst 2003 in Berlin gelaufen. „Ich hatte einen Wink mit dem Schicksal bekommen und war der Meinung, das Leben kann nicht nur aus arbeiten und schlafen bestehen. Wenn man dem Stress der Arbeit und der neuen Welt standhalten will, braucht man einen entsprechenden Ausgleich. Und da habe ich für mich das Laufen entdeckt und das ist mir ganz wunderbar bekommen.“

2009 habe er dann in der Zeitung davon gelesen, dass zum ersten Mal ein neuer Marathon veranstaltet werden sollte. Er hätte sich als Organisator gemeldet, und sei seitdem dabei, ganz einfach. Seit Nitschke Ende März diesen Jahres seine Firma geordnet geschlossen hat, kann sich der 67-Jährige nun vollkommen seinem Hobby widmen, denn „das, was mir Spaß macht, da kriege ich nie genug davon.“

Von Tobias Wagner