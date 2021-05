Ob fürs Training oder einfach nur aus Spaß an der Bewegung an der frischen Luft: Gründe fürs ausdauernde Laufen gibt es viele. Die LVZ stellt Laufbegeisterte aus dem Altenburger Land mit ihren Lieblingsstrecken vor. Heute verrät SV-Lerchenberg-Vorstand Torsten Rist, wo er am liebsten läuft.