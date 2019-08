Altenburg

Von wegen, die Jugend interessiere sich nicht für Museen oder Kultur im Allgemeinen. Hört man sich die Projektideen des Altenburger Jugendforums und der Jugendlichen an, die sich für die Neugestaltung des Lindenau-Museums unter dem Motto „LindeNow – Let’s create a museum“ Gedanken gemacht haben, dann bleibt einem der Mund offen stehen. Innovativ, dem Zeitgeist angepasst und um die Ecke gedacht. Inwieweit die Projektideen realisierbar sind, ist erst einmal nebensächlich, denn schon allein die Idee zählt.

Besuchern auf Augenhöhe begegnen

Das Denken in verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Besuchertypen, die den Gang ins Museum wagen, ist Voraussetzung für eine ansprechende Gestaltung. Aber vor allem das Kind darf die aktuelle Kulturszene nicht aus den Augen verlieren. Und damit ist nicht das Bällebad gemeint, in dem die Kleinen abgegeben werden. Man muss den jungen Besuchern in kulturellen Belangen auf Augenhöhe begegnen, ihnen aber auch nicht absprechen, komplexere Kunstformen unvoreingenommen aufzunehmen. Gerade Gäste ohne Vorbildung überraschen vielleicht einmal durch unerwartete Begeisterung – man denke nur an die legendäre La-Traviata-Szene im Film „Pretty Woman“.

Dennoch ist es ein guter Weg, auf dem sich das Lindenau-Museum mit Whitebox an Bord befindet. „Leute emotionalisieren“ – denn was wäre denn Kunst ohne Emotion?

