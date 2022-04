Altenburg

Am Ende wurde der öffentliche Druck offenbar zu groß, war das sture Festhalten am höchst umstrittenen gläsernen Vorbau nicht mehr zu rechtfertigen. Nicht von ungefähr wird das politische Schicksal von Landrat Uwe Melzer inzwischen mit dem Lindenau-Museum verknüpft. Nun aber dürfte sich das Hochgefühl, das sich Samstagabend vor allem beim Experten- und Moderatorenteam angesichts des erreichten, überaus bemerkenswerten Ergebnisses einstellte, bestimmt auf die Kritiker der aktuellen Planungen übertragen. Nicht zuletzt auch auf viele Skatstädter, deren Herz ganz offensichtlich – trotz der kläglichen jährlichen Besucherzahlen in Thüringens einzigem Kunstmuseum, noch dazu von internationalem Rang – sehr an dem historischen Gebäude hängt. Sie alle haben einen enorm wichtigen Zwischenschritt erreicht.

Zur Euphorie indes besteht kein Anlass. Denn der Weg dorthin war alles andere als ein Ruhmesblatt funktionierender Demokratie. Viel zu lange haben Bauherr, Architektenbüro und auch die Museumsleitung kompromisslos am linearen Stadtgeschoss festgehalten. Und auch der Kreistag Altenburger Land bekleckerte sich in Sachen Lindenau-Museum nicht gerade mit Ruhm. Noch am Mittwoch, als die Fraktion Starke Heimat endlich eine Aussprache einforderte, waren alle anderen der Meinung, keine Meinung zu haben. Sich hinter dem angekündigten Expertengespräch zu verstecken, ist kein gutes Signal an die Wählerschaft.

Interessierten Bürgern blieb nur das Internet

Apropos Expertenrunde. Der Umgang damit erwies sich wie schon vieles in der Debatte um die Sanierung von Museum und Marstall für stolze 48 Millionen Euro als ein kommunikatives Desaster. Fast bis zum Schluss wurde versucht, den Medien die direkte Teilnahme zu verwehren, die Journalisten vor den Computer zu verbannen und mit einem Livestream abzuspeisen. Erst nach massiver Intervention wurden doch noch persönliche Kontakte zu den Expertinnen und Experten gestattet, wurde auf die Schnelle eine bis dahin nicht vorgesehene Pressekonferenz einberufen. Für die interessierte Bürgerschaft indes blieb tatsächlich nur das Internet. Denn als deren einziger Vertreter war der OB eingeladen. Museumsförderkreis, Stadtforum, Stadtrat Altenburg – sie alle blieben außen vor. An mangelnder Platzkapazität aber darf ein so wichtiges wie bislang einmaliges Forum nicht scheitern.

Wer (berechtigt!) immer wieder die Barrierefreiheit als eine Grundvoraussetzung für die Sanierung des Museums ins Feld führt, der sollte bitte einfach mal mit dem barrierefreien Zugang zu Informationen beginnen.

Von Ellen Paul