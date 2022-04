Altenburg

Was ist die Geschichte der Kunst und Ausstellungsstücke in unseren Museen? Das ist die Frage, mit der sich Provenienzforscher und -forscherinnen beschäftigen. Für sie geht es um die Herkunft und Rechtmäßigkeit des Erwerbes von Kulturgütern, denn der Weg in die Museen ist nicht bei jedem Stück lückenlos geklärt.

Die Nachfrage an der Provenienzforschung wächst, das Eigeninteresse der Institute steigt, auch weil die Öffentlichkeit wissen will, ob die Stücke zu Recht im Museum stehen. Das Stichwort Raubkunst fällt in diesem Kontext öfter. Im Altenburger Lindenau-Museum sorgen daher zwei Kunstwissenschaftlerinnen für diese Detektivarbeit und klären, ob Stücke im Museum unter fragwürdigen Umständen nach Altenburg gekommen sind. Das ist für den Leiter des Museums, Roland Krischke, ein wichtiges Zeichen, auch wenn die Finanzierung oft schwierig ist: „Provenienzforschung ist nicht einfach, weil es immer befristete Projektstellen sind. Es ist aber eine Sache der Zukunft“, erklärt er die Relevanz. „Wir werden einfach schlauer durch die Provenienzforschung.“

Zur neuen Werkstattausstellung gab es einführende Worte des Museumsleiters und der beiden Forscherinnen. Quelle: Vanessa Gregor

Dafür sorgt in Altenburg bereits seit 2018 Sarah Kinzel. Ihr Schwerpunkt der Forschung liegt bei Exponaten, die während der Zeit des Nationalsozialismus, zwischen 1933 und 1945, unrechtmäßig ihren Besitzer gewechselt haben. Dank ihrer Arbeit kam so ein Bild aus dem Museum bereits Ende 2019 wieder in die Hände der Erben der eigentlichen Eigentümer.

Forschung beleuchtet die Zeit der DDR

Marianne Henke beschäftigt sich mit späteren Jahren. Sie ist erst seit Februar am Lindenau-Museum beschäftigt. „Ich mache aktuell erstmal eine Bestandsaufnahme“, erklärt sie. Henkes Expertise liegt in der Zeit der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Auch damals sind Werke über unklare Wege ins Museum gelangt. „Das sind zum Beispiel zurückgelassene Exponate, manche können aus sogenannten Schlossbergungen kommen“, so Henke. Auch durch Enteignungen oder Republikflucht kann Kunst einen undurchsichtigen Weg in die Ausstellungen gefunden haben. Ihre Arbeit ist Teil des Projektes Lindenau21Plus, einer Förderung des Deutschen Bundestages mit jährlich bis zu zwei Millionen Euro.

Werkstattausstellung macht Forschungsarbeit greifbar

Die Werkstatt-Ausstellung mit den zu untersuchenden Bildern. Quelle: Enrico Scholz

Die Arbeit von Kinzel und Henke wird seit Kurzem für die Besucher und Besucherinnen des Lindenau-Museums sichtbar. Anhand der Werkstattausstellung „Der Gaul beim Zahnarzt“ zeigen die beiden Wissenschaftlerinnen mit einem Begleitprogramm den Weg ihrer Forschung. Am Mittwoch, anlässlich des Tages der Provenienzforschung, gab eine Führung Einblick. Künftig können Besucher und Besucherinnen selber ein bisschen Forschungsarbeit leisten. Dafür nutzen Kinzel und Henke eine Auswahl an Gemälden, die in den 1950er-Jahren ins Museum gelangt sind. Sie stehen exemplarisch für viele weitere Werke und sollen erforscht werden. Im Programm: Familienwerkstätten, Führungen und Infobroschüren.

Passend dazu sei auch der Titel der Ausstellung, so Sarah Kinzel. „Er kommt von dem Sprichwort, einem geschenkten Gaul schaue man nicht ins Maul, und verweist darauf, dass man damals weniger hinterfragte, wo die Werke eigentlich herkamen.“ Sie und ihre Kollegin machen aber genau das: genauer hinsehen und forschen.

Das Lindenau-Museum und die Ausstellungen befinden sich aufgrund der Renovierung in den Interimsräumlichkeiten in der Kunstgasse 1 in Altenburg. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr.

