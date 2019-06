Altenburg

Ausstellungsvorbereitung, anstehende Sanierung, Suche nach dem Interim: Langweilig wird den Verantwortlichen im Altenburger Lindenau-Museum derzeit nicht. „Die Planungen kommen gut voran“, kann Direktor Roland Krischke mit Blick auf das 48 Millionen Euro schwere Vorhaben ankündigen.

400 Millionen für Kultureinrichtungen

Und neben dem bis 2023 andauernden Großprojekt kündigt sich bereits die nächste große Entwicklung für den Kunsttempel an. Denn laut Roland Krischke besteht die reelle Chance, dass das Lindenau-Museum in die Trägerschaft der derzeit in Gründung befindlichen Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten übergehen könnte. Mit dem Sonderinvestitionsprogramm möchte der Bund mit 400 Millionen Euro – bei „hälftiger Mitfinanzierung der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen“ – den Erhalt von Kultureinrichtungen in den beiden Ländern fördern.

Aufnahme würde Kräfte freilenken

Für das Lindenau-Museum könnte eine Aufnahme in die Stiftung nicht nur die laut Krischke seit Jahrzehnten laufende Debatte über eine Übertragung des Hauses in eine Stiftung beenden. Vor allem aus finanzieller Sicht würden sich so manche Vorteile ergeben. So stünde der Bund wohl mit einem 50-prozentigen Zuschuss zu den Betriebskosten parat – eine „Riesenchance“, wie der Direktor betont. Damit würden auf Freistaat und Kreis lediglich noch je 25 Prozent entfallen. Und: „Der Bundeszuschuss würde auch nach der flächenmäßigen Vergrößerung nach der Sanierung in gleichem Umfang fließen“, die anderen Geldgeber somit sogar Mittel einsparen. Damit bliebe finanzielle Schwungmasse für bislang nicht zu leistende Arbeit im Museum: „Wir könnten etwa mehr wissenschaftliche Forschung betreiben, uns intensiver auf die Erstellung von Bestandskatalogen konzentrieren. Das sind alles Bereiche, die derzeit noch unterfinanziert sind“, führt Krischke aus.

Was genau wird übernommen?

Zwar sei eine etwaige Aufnahme des Lindenau-Museums in die Stiftung bei Zustandekommen aus seiner Sicht reine Formsache, da die Einrichtung als kultureller Leuchtturm im Blaubuch nationaler Kultureinrichtungen geführt wird. Allerdings birgt der Schritt auch einige Risiken – und die sind derzeit alles andere als geklärt, sorgen auch auf Landesebene für teils heftige Debatten. So ist unter anderem offen, ob lediglich die Immobilien in die Stiftung überführt werden oder auch die darin befindlichen Museen – und deren Sammlungsbestände.

Die Angst vor dem Verlust der Eigenständigkeit

„Es besteht die Gefahr, dass hier ein ,Tanker’ entsteht und wir im Extremfall nicht mehr selbst unsere Geschicke bestimmen“, so Krischke. So sei bei ähnlichen Konstruktionen in anderen Bundesländern die Selbstbestimmung der Häuser ausgehebelt worden: Mal habe etwa das Land über Leihgaben entschieden, mal ein übergeordneter Generaldirektor in die Ausstellungsgestaltung eingegriffen. Das möge bei Häusern, die über große Bestände verfügen, nicht all zu sehr ins Gewicht fallen. „Wenn sie aber nur einen Cranach haben und der plötzlich wegverliehen wird ...“, skizziert Krischke den möglichen, wenn auch nur temporären Verlust mancher Publikumsmagneten.

Wenig verwunderlich also, dass man sich im Lindenau-Museum noch eher verhalten freut, vorerst auf die Euphoriebremse tritt. Man werde die Entwicklung beobachten, sei sich aber etwa mit Landrat Uwe Melzer ( CDU) einig, dass man nicht sein „Tafelsilber“ einfach herschenken wolle. Denn nach wie vor gelte als oberstes Ziel: „ Altenburg muss sich seine Eigenständigkeit erhalten.“

Von Bastian Fischer