Lindenau-Museum verabschiedet sich mit großem Andrang in die Sanierung

Altenburg

Es ist seit Jahren gute Tradition: Immer zum Jahresbeginn lädt das Lindenau-Museum interessierte Kunstfreunde zur großen Neujahrsführung ein. Wenig verwunderlich also, dass sich auch am Mittwochnachmittag zahlreiche Besucher im Haus an der Gabelentzstraße einfanden, um durch die Ausstellungsräume zu schlendern. Dass der Eingangsbereich zum Beginn der Führung allerdings nahezu aus allen Nähten platzte, war dann doch ungewöhnlich, allerdings auch dem besonderen Anlass geschuldet: Zum letzten Mal vor der großen Sanierung öffnete das Museum seine Türen für die Öffentlichkeit.

Scherze zum Auftakt

Lange ausgeschlafen, das gab Roland Krischke schmunzelnd zu, hätte er selbst auch gern. „Ich bin jetzt seit drei Jahren und 62 Tagen hier und mir war vor Beginn nicht bewusst, wie fahrlässig so eine Neujahrsführung sein kann“, scherzte der Museumsdirektor. Da sei die anstehende Sanierung beinahe ein Segen, die derlei Führungen für die kommenden drei Jahre obsolet macht.

Der Andrang war so groß, dass auch die stellvertretende Direktorin Sabine Hofmann eine Gruppe durchs Haus führte. Quelle: Mario Jahn

Umfangreiche Modernisierungen

Untätig, betonte Krischke im Nachsatz, werde man indes die kommenden Monate nicht sein, im Gegenteil. Schließlich warte auf die „13,38 Mitarbeiter“ des Hauses einiges an Arbeit. Entsprechend wollte er den Rundgang auch nicht nur als Abschied vom gewohnten Ambiente des Museums sondern explizit auch als Blick in die Zukunft verstanden wissen. Neben Schlaglichtern auf spezifische Exponate gab es für die Besucher vor allem zahlreiche Einblicke in die umfangreichen Sanierungspläne.

„Wir erneuern alle technischen Anlagen, die Heizung, Wasserleitungen, Elektronik, die Klimaanlage, Sanitärbereich und Garderoben“, zählte Krischke nur einige der 48 Millionen Euro teuren Vorhaben auf. Neben barrierefreien Zugängen für Besucher und Mitarbeiter solle insbesondere die gesamte Ausstellungsgestaltung komplett neu gedacht werden – ohne jedoch den gewohnten Charakter des Hauses gänzlich zu vernachlässigen.

Ausstellung soll künftig mehr Geschichten erzählen

„Wir wollen etwa den Erlebnischarakter der Abgusssammlung ausdrücklich erhalten, allerdings etwa in der Vasenabteilung weniger auf Masse und mehr auf eine pointiertere Präsentation setzen“, kündigte Krischke an. Generell setze man darauf, den Besuchern beim Rundgang durch das Haus künftig mehr Geschichten zu erzählen. „So manche Information geht in der heutigen Präsentation ein wenig unter“, zeigte sich der Museumschef durchaus selbstkritisch.

Mit der Sanierung gehen auch drei Sonderausstellungen – hier zu Frauen in der Antike – zu Ende. Quelle: Mario Jahn

Eine Anfrage aus New York

Bis es soweit ist, bleibt allerdings noch viel zu tun: Zahlreiche Gemälde werden in Depots eingelagert oder an andere Häuser für Ausstellungen verliehen. So sind in diesem Jahr einige der italienischen Tafelbilder in einer Schau in Saarbrücken zu sehen. Für besonderes Aufhorchen unter den Besuchern sorgte indes eine andere Aussage von Krischke: Denn dem Museum liegt eine Leihgabenanfrage aus dem Metropolitan Museum of Art in New York vor. „Als die einging, musste ich mich auch erst mal setzen“, lächelte der Museumschef.

Zeitplan könnte ausgeweitet werden

Daneben gilt es für die Verantwortlichen auch, die künftige Ausstellungskonzeption zu erarbeiten und auch letzte bautechnische Untersuchungen abzuschließen. Angesichts des enormen Aufgabenpensums, zu dem auch die Einrichtung einer Dependance im Marstall zählt, sei es durchaus möglich, dass die angepeilte Wiedereröffnung im Frühjahr 2023 nach hinten geschoben werden müsse, gab Krischke offen zu. Man sei bestrebt, im Verlauf des Jahres einen konkreten Zeitplan präsentieren zu können.

Im Altenburger City Center entsteht das Interim des Museums. Im November fand eine erste öffentliche Begehung der Räume statt. Quelle: Mario Jahn

Interim steht in den Startlöchern

Ungeachtet dessen, soll den Altenburgern zügig wieder eine ansprechende Ausstellung sowie das gewohnte Bildungs- und Kursangebot zugänglich gemacht werden. So laufe der Betrieb im Studio Bildende Kunst noch bis Ende Januar wie gewohnt, ab März finden die Kurse dann im Museums-Interim im Altenburger City Center statt. Dort wird dann am 13. Juni auch die neue Dauerausstellung eröffnet, die das Museum für die Zeit des Umbaus im Stadtbild sichtbar halten soll.

Einladung an die Museumsfreunde

Und auch sonst bleibe sein Haus für die Menschen zugänglich, betonte Krischke – insbesondere für deren Ideen: „Wir sind für alle Fragen und Anregungen dankbar und offen“, betonte er mit Blick auf die Neukonzeption. „Wir sind ausdrücklich kein abgeschlossenes Museum.“

Von Bastian Fischer