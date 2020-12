Lindenau-Museum zeigt Gesicht: Kunstvolle Werbung mit kleinem Makel

Altenburg

Ende gut, alles gut? Na ja, leider nur teilweise. Gut ist auf jeden Fall, dass seit Dienstag endlich zwei große Werbebanner für das Lindenau-Museum an dem von der Commerzbank genutzten Gebäudeteil des Altenburger City Centers ( ACC) prangen. Es wurde aber auch Zeit. War doch das Interim des Kunstmuseums, das für mehrere Jahre während der Komplettsanierung des Stammsitzes in der Gabelentzstraße eine Bleibe im ACC gefunden hat, bereits im Juli mit großem Bahnhof der Öffentlichkeit präsentiert und eine kleine, aber feine Dauerausstellung eröffnet worden. Sie zeigt mit ihren rund 70 Ausstellungsstücken einen Querschnitt dessen, was das Museum ansonsten in weit größerem Umfang an Schätzen zu bieten hat, und ist deshalb absolut sehenswert. Vorausgesetzt man findet sie, was bislang so einfach nicht gewesen ist.

Wo, bitte, ist die Kunstgasse ?

Die neue Werbung sollte endlich Abhilfe schaffen, tut es aber nur bedingt. Stellt sich doch vor allem für Touristen – so sie denn hoffentlich bald wieder kommen dürfen und die Türen offen stehen – sogleich die Frage: Wo, bitteschön, ist denn die Kunstgasse 1? So verlockend das Wortspiel vom Kunstmuseum in der Kunstgasse ist, so viel wichtiger wäre der profane, aber praktische Hinweis „Hier im Innenhof“.

Von Ellen Paul