Linie S: Unmut über Busausfälle in Altenburg und mangelnde Informationen

Altenburg

Misstöne waren diese Woche an Bushaltestellen in Altenburg zu hören. Fahrgäste beschwerten sich, dass Linienbusse der Thüsac ausgefallen sind. Tatsächlich wurden auf der Stadtbuslinie S zwischen Montag und Freitag insgesamt 90 Fahrten gestrichen. Betroffen ist zudem die Linie 325 auf der Strecke Altenburg–Nobitz–Ehrenhain. Wie sich herausstellte, hatte die Thüsac die Touren aus Mangel an Fahrerinnen und Fahrern gestrichen. Es gibt Krankheitsausfälle. Für die Linie S bedeutete das, dass sich die Wartezeiten zwischen zwei Bussen auf bis zu 20 Minuten verlängerten. Das sorgte zeitweise für größeren Andrang an den Bushaltestellen.

Ärger über Mangel an Informationen

Was so manchen Fahrgast allerdings noch mehr aufregte als der Ausfall , war der Mangel an Informationen darüber. So war aus den Aushängen an den Bushaltestellen nicht ersichtlich, dass es Fahrplanänderungen gibt. Der Buslinienbetreiber setzt stattdessen auf das Medium Facebook sowie die eigene Internetseite und Smartphone-Apps. Die neue Kommunikationsstrategie der Thüsac sieht zudem keine Veröffentlichungen in der Tagespresse mehr vor. Deshalb gab es vorab auch keine Pressemitteilung der Thüsac an die OVZ.

Anzeige

An den Haltestellenaushängen sind die Fahrtenstreichungen nicht ersichtlich. Quelle: Mario Jahn

Stattdessen meldeten sich nun Fahrgäste bei der Zeitung, um ihrem Unmut Luft zu machen. Und ihrer Sorge, dass die Ausfälle in dieser Woche erst der Anfang sind. So wollten Leser wissen, ob mit weiteren Fahrtenstreichungen zu rechnen ist. Und warum gerade die am stärksten frequentierte Buslinie ausgedünnt wurde.

Die OVZ hat diese Fragen an die Thüsac gestellt. Am Freitagnachmittag teilte das Unternehmen mit, dass auf der Linie S ab Samstag alle Fahrten wieder vollumfänglich durchgeführt werden, die aktuellen Streichungen auf der Regionallinie 325 – Fahrtnummern 009 und 219 – jedoch bis voraussichtlich 12. Februar aufrechterhalten bleiben. Auf der Linie S sei vorübergehend gekürzt worden, weil dort zuvor die Taktung regulär erhöht worden war.

Neben dem Krankenstand spüre die Thüsac die Auswirkungen von fehlendem Nachwuchs. Die neue die Aus- und Weiterbildungsgesellschaft des Unternehmens soll gegensteuern, sei jedoch von der Pandemie ausgebremst worden.

Von Kay Würker