Altenburg

Die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft ist 2018 in die roten Zahlen gerutscht. Der Jahresabschluss der GmbH weist einen Jahresfehlbetrag von 81 500 Euro aus. Demnach verschlechterte sich das Ergebnis um 557 900 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diese beiden Zahlen gehen aus einer Beschlussvorlage hervor, den der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedete.

Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert nannte als Gründe für den Fehlbetrag gestiegene Ausgaben für Personal, Kraftstoff sowie rückläufige Fahrgastzahlen, die zu sinkenden Einnahmen führten. So weist der Lagebericht aus, dass die geplanten Einnahmen aus dem Linienverkehr nicht erreicht werden konnten. Plansatz waren 6,83 Millionen Euro, erzielt wurden 6,47 Millionen.

Mitarbeiterzahl stieg an

„Geringere Erträge aus rückläufigen Fahrgastzahlen wurden durch andere Erträge kompensiert. Höhere Aufwendungen für Kraftstoff konnten jedoch nicht mehr ausgeglichen werden“, heißt es in der Vorlage. Zudem wurde Personal für die Erweiterung des Leistungsangebotes ab 2019 aufgebaut. Der Personalbestand stieg von Ende 2017 zu Ende 2018 von 203 auf 223 Mitarbeiter.

Die Verbindlichkeiten konnten um 690 000 Euro reduziert werden, hieß es. Insbesondere gegenüber Kreditinstituten konnten die Schulden von rund 3 Millionen auf 2,2 Millionen Euro verringert werden. Großes Augenmerk lege die Gesellschaft auf die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses. „Nur dadurch ist die Basis einer stabilen Personalentwicklung für das Unternehmen in den nächsten Jahren sichergestellt.“

Fehlbetrag soll ausgeglichen werden

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Gesellschaft allerdings mit einem positiven Jahresergebnis. Das betonte auch die Geschäftsführerin vor dem Kreistag. „Den Fehlbetrag werden wir ausgleichen“, sagte Bonert. Ein Zeichen dafür sei beispielsweise, dass im ersten Quartal ein 50-prozentiger Zuwachs auf den beiden neuen Buslinien in Schmölln verzeichnet wurde. Diese waren kurz vor Weihnachten 2018 eröffnet worden (die OVZ berichtete). Die neue Linie F startet an den Queeren und führt über Weidengrund, Friedhof und Bahnhof zum Markt. Die Linie H beginnt am Bahnhof, fährt zur Robert-Koch-Straße, Weststraße, Markt, Heimstätte und endet am Förderzentrum. Bislang gab es in Schmölln nur eine Stadtlinie, die damit eingestellt wird. Werktags starten die Busse von 5 bis 22 Uhr im Ein-Stunden-Takt, am Wochenende alle zwei Stunden.

Zur Eröffnung der beiden neuen Linien hatte Landrat Uwe Melzer (CDU) eine Verbesserung des ÖPNV-Netzes und eine stärkere Anbindung an Handelsstrukturen, Gewerbestandorte und touristische Ziele zugesagt. Für 2019 kündigte Melzer eine Optimierung des Regionalverkehrs im südlichen Landkreis an. Im Raum Gößnitz und anderen Stellen würden weitere Angebote geschaffen.

Von Jens Rosenkranz