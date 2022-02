Linienbus gegen Kleinwagen: Polizei ermittelt Ursache des Unfalls in Altenburg-Südost

Altenburg

Nach dem folgenreichen Unfall mit einem Thüsac-Bus am Freitagmorgen in Altenburg-Südost hat die Polizei den Hergang aufgeklärt. Wie die Polizeiinspektion Altenburg am Sonntag meldete, wurde die Fahrerin des Linienbusses als Verursacherin ermittelt. Es habe sich herausgestellt, dass die 51-Jährige die rote Ampel missachtet hatte, als sie aus Richtung Nobitz auf der Münsaer Straße stadteinwärts fuhr. Die 21-jährige Fahrerin eines Citroën Saxo, die bei Grün aus der Albert-Einstein-Straße auf die Münsaer Straße abbiegen wollte, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 7 Uhr. Sowohl die Busfahrerin als auch die Frau im Kleinwagen kam ins Krankenhaus, auch einer der vier im Busfahrgäste wurde verletzt. Bus und Citroën wurden erheblich demoliert, mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war bis gegen 8.30 Uhr gesperrt.

Von Kay Würker