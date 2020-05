Linke und Grüne: „Meuselwitzer Bürgermeister unterstützt Neonazi“

Meuselwitz

Wegen des von einem Bürgerforum vorgeschlagenen Ordnungskonzeptes für die Stadt Meuselwitz gerät Bürgermeister Udo Pick ( FDP) unter Beschuss. Grund dafür ist ein geplantes Treffen mit Mitgliedern des Forums im Rathaus am 31. März, das allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Nun stellt sich heraus, dass sich Pick dabei mit Daniel Peschek treffen wollte, der über Jahre Strippenzieher in der Neonazi-Szene in Westsachen und Ostthüringen war. Auf mehrmalige Nachfragen in der Hauptausschuss-Sitzung am 16. März hatte Pick dieses Treffen mit Peschek schließlich eingeräumt.

Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Grüne) schreibt einen offenen Brief an Bürgermeister Udo Pick (FDP). Quelle: CHRISTOPHER SCHMID

In einem offenen Brief üben die Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke) und Madeleine Henfling ( Bündnis 90/Grüne) nun heftige Kritik an Pick. Sie seien entsetzt darüber, dass Peschek, „dessen Aktivitäten und politisches Umfeld uns auch in den Untersuchungsausschüssen zum rechtsterroristischen NSU beschäftigt haben, versucht, sich mit vermeintlichen , Sicherheitskonzepten‘ oder auch , Ordnungskonzepten‘ in die Politik der Stadt Meuselwitz einzubringen und Sie bereit sind, mit ihm ein Gespräch ,zur Umsetzung‘ zu führen“, heißt es darin.

Auch Katharina König-Preuss (Linke) übt harte Kritik am Meuselwitzer Rathauschef. Quelle: Linke

Die Verfasser verweisen auf den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 6/1 „Rechtsterrorismus und Behördenhandeln“, in welchem Peschek und sein politisches Umfeld in Thüringen und Sachsen eine Rolle spielen, „als auch die Aktivitäten, die von ihm und weiteren Neonazis in Zwickau ausgingen“. Peschek sei außerdem wegen des Angriffs auf einen Polizeibeamten, wegen unerlaubten Waffenbesitzes und gemeinschaftlicher Körperverletzung verurteilt worden, behaupten König-Preuss und Henfling. Dass Pick beabsichtige, mit einem „wegen eines Angriffes auf einen Polizeibeamten verurteilten Neonazi ein Gespräch zu führen, um dessen Ordnungskonzept für die Stadt Meuselwitz umzusetzen, entbehrt nicht nur jeglichem politischen Feingefühl, sondern stellt faktisch eine Unterstützung eines Neonazis dar.“

Pescheks Name taucht im NSU-Prozess auf

Pescheks Verstrickungen in die Neonazi-Szene wurden auch von Thomas Gerlach bestätigt. Gerlach kennt die Strukturen in der Ostthüringer und westsächsischen Neonazi-Szene und sagte deshalb als Zeuge im Münchner NSU-Prozess aus. Am 16. Oktober 2014 gab er zu Protokoll, dass Peschek nach Zwickau gegangen und dort bei den Nationalen Sozialisten Zwickau aktiv sei.

Daniel Peschek. Quelle: privat

Peschek, der in Meuselwitz aufwuchs, reagierte auf Facebook auf den offenen Brief von König-Preuss und Henfling, „in welchem sie über meine Person fabulieren und wie schon in der Vergangenheit, das Totschlagargument, ,mein Name wäre im NSU Untersuchungsausschuss gefallen‘, beziehen.“ Der NSU sei für die Linken und Grünen der heilige Gral, um Personen gesellschaftlich, ohne große Mühe verächtlich machen und aus dem Verkehr ziehen zu können. „Meine Rolle als Kindersoldat konnte jedoch nie belegt werden. Ganz einfach: Weil es sie nie gab!“, erklärte Peschek. Bürgermeister Pick tue ihm leid, weil er nun zur Zielscheibe antidemokratischer und gesellschaftsfeindlicher Doktrinen werde.

Pick will über Sicherheitskonzept reden

In einem Antwortschreiben an eine überregionale Tageszeitung begründet Pick das Treffen mit Peschek, um dort über offene Fragen des Ordnungskonzeptes zu reden. Aus Sicht der Stadtverwaltung werde der Vorschlag sehr kritisch gesehen, erklärte er. Es gebe eine ganze Reihe von Aufgaben hoheitlicher Natur, die nicht von Bürgern ausgeführt werden dürfen. Vereinsmitgliedern fehle die Befähigung, zum Beispiel die Feststellung von Personalien, sowie die juristische und praktische Ausbildung, um entsprechend handeln zu können.

FDP-Bürgermeister Udo Pick hält an seinem Treffen mit Peschek fest. Quelle: privat

Ungeachtet der Kritik von Linken und Grünen hält der Bürgermeister weiter an dem geplanten Treffen mit Peschek fest. Zwar betrachte er nach wie vor einige Punkte des Konzepts kritisch, betont er auf Anfrage. „Und es gibt aus meiner Sicht eigentlich auch keinen Grund, die gute Zusammenarbeit zwischen städtischer Ordnungsbehörde und Polizei zu überdenken.“ Trotzdem sei ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Bürgerforums für ihn geboten: „Das sind Menschen, die sich Gedanken gemacht haben. Und darauf sollten sie auch eine Antwort bekommen“, findet Pick. Das gehöre für ihn zum guten Ton.

Ordnungskonzept sieht Bürgerstreifen vor

Das Ordnungskonzept war vom Bürgerforum wegen der Häufung von Delikten entworfen worden, um die Ordnung und Sicherheit in der Stadt aufrecht zu erhalten, auch wegen des Personalmangels bei der Polizei. Dazu sollen wie in einer Art Bürgerwehr Vereinsmitglieder mit „umfangreichen Möglichkeiten auf Rechts- und Gesetzwegen“ ausgestattet werden. Vorgeschlagen werden Kontrollgänge an Brennpunkten, die Möglichkeit, Platzverweise auszusprechen oder Täter vorläufig festzusetzen.

