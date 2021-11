Altenburg

Besitzer eines Lions Club Adventskalenders sollten ab 1. Dezember besonders aufmerksam in unsere Zeitung schauen. Gut möglich, dass sich die Nummer ihres Kalenders als Gewinnerlos entpuppt. Bis Heiligabend öffnet sich täglich ein Türchen und gibt die Gewinner der diesjährigen Lions Club Adventsaktion preis, veröffentlicht in der OVZ sowie im Internet unter www.lions-altenburg.de.

Wer zu den Glücklichen zählt, kann sich auf Gutscheine und Sachpreise im Gesamtwert von rund 10 000 Euro freuen. Als Sponsoren konnten auch in diesem Jahr wieder heimische Firmen und Privatpersonen gewonnen werden. „Die Sponsoren haben den Vorteil, dass potenzielle Neukunden freudestrahlend ins Geschäft kommen und sagen: Ich hab was gewonnen“, erläutert Claus Jäger senior einen der positiven Effekte der Kalenderaktion. Er habe die Idee vor Jahren in den Lions Club getragen und sehe darin nur Vorteile für alle Beteiligten. „5 Euro für einen Kalender sind nicht die große Investition, das kann sich jeder leisten. Und man kann per Lotterie gewinnen und dabei noch etwas Gutes tun.“

Fünfte Auflage

Bereits zum fünften Mal sammelt der Lions Club auf diese Weise Geld für soziale Projekte. Während in der Vergangenheit unter anderem Inselzoo, Musikschule und Barbarossastiftung von der Aktion profitierten, fließt der Reinerlös aus dem Kalenderverkauf dieses Mal in die Kinder- und Jugendarbeit des Kreissportbundes Altenburger Land.

Von Anfang an ist der Adventskalender ein Erfolg. In diesem Jahr wurde seine Stückzahl gar auf 3500 erhöht – und alle sind verkauft. Was der Hauptpreis am 24. Dezember sein wird, verrät Claus Jäger auch schon mal: ein Fernseher mit OLED-Technik.

Von Dana Weber