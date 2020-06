Ehrenhain/Altenburg

Landtechnik trifft Literatur:Das Altenburger Buchquartett bezieht am Dienstag, den 30. Juni, im Technikstützpunkt in Ehrenhain Quartier – auf Einladung der Agrar T&P GmbH Mockzig. Wo sonst Landmaschinen stehen, wird der Boden für einen unterhaltsamen Austausch über vier ausgewählte Werke bereitet – diesmal via Livestream im Internet zu sehen. Die Goethe Gesellschaft Altenburg überträgt die Buchvorstellung ab 19 Uhr live auf ihrer Internetseite unter www.goethe-altenburg.de sowie auf ihrer Facebookseite.

Auf der Bücherliste, die am 30. Juni besprochen wird, stehen Jean-Baptiste Del Amo mit „Tierreich“ , Petina Gappah mit „Aus der Dunkelheit strahlendes Licht“, Karl-Heinz Otts „Hölderlins Geister“ sowie Ingo Schulzes „Die rechtschaffenen Mörder“ .

Anzeige

Das Buchquartett setzt sich aus einem festen Trio zusammen: Superintendentin Kristin Jahn, Umweltamtsleiterin Birgit Seiler und Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums. Komplettiert wird das Quartett von einem Überraschungsgast, dessen Identität erst am 30. Juni gelüftet wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Von OVZ