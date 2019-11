„Literatur in den Häusern“ widmet sich Mauerfall-Jubiläum

Altenburg

Es ist kalt und regnerisch, ein typischer Novemberabend eben. Kein Wunder, dass sich ein älterer Herr förmlich die Nase platt drückt an den Schaufensterscheiben in der Altenburger Johannisvorstadt 4. Denn drinnen sitzen Leute bei Kerzenlicht, Kaminfeuer und einem Glas gemütlich beisammen. „Ist das eine Gaststätte?“, fragt er. „Nein, eine Lesung, eine Veranstaltung des Theaters“, klärt ihn eine Dame auf, die zielstrebig auf die Tür zusteuert. „Wollen Sie mit rein?“ Nun, das will der Mann dann doch nicht.

Rappelvolles Haus lauscht Nachwende-Geschichten

Für Kurzentschlossene wäre es am Freitagabend ohnehin schwierig geworden, in der ehemaligen, jetzt für Familientreffs umfunktionierten Boutique noch einen Platz zu finden. Isabell Kröber, nun schon zum dritten Mal Gastgeberin in der Reihe „Literatur in den Häusern der Region“ des Altenburg-Geraer Theaters, hat wieder Familie, Freunde und Bekannte eingeladen. Es ist rappelvoll. Diesmal liest Schauspieler Bruno Beeke aus Jana Hensels „Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland.“ Es sind Geschichten, die im Gegenzug zur derzeit allgegenwärtigen Euphorie zum 30. Jahrestag des Mauerfalls über Wunden erzählen, die die Wende in vielen ostdeutschen Seelen hinterlassen hat, über massive Brüche in zahlreichen Biografien. „Mich berührt das sehr, wie sie schreibt“, bekennt Beeke. Die Zuhörer nicht minder.

Bruno Beeke war in der Johannisvorstadt 4 zu Gast. Quelle: Mario Jahn

Von Grundgesetz bis Friseur-Handwerk

Das Theater hat den diesjährigen Leseabend ganz bewusst dem Thema Maueröffnung gewidmet und auf den 8. November gelegt. Beekes Kollegin Michaela Dazian entschied sich für „Die Würde ist antastbar“ von Ferdinand von Schirach. „Mit Blick auf Artikel 1 des Grundgesetzes passt dies wunderbar zu diesem Tag und Anlass. Außerdem erklärt der Autor das Recht wahnsinnig gut“, begründet sie ihre Wahl. Doch wer in der Bohlenstube des historischen Friseursalons liest, der kommt nicht „ungeschoren“, sprich ohne vom Thema wegführende, aber zum Handwerk passende Literatur davon. „Der moderne Friseur und Haarformer in Wort und Bild“ aus dem Jahr 1928 hat Claus Osche, seit kurzem Touristenführer im Salon, ausgewählt und die überaus amüsanten Anweisungen über Kämmen, Kinder-Frisieren oder Haare-Waschen von anno dazumal sorgsam noch mal abgetippt. Denn das Original ist in altdeutsch gedruckt. „Wär‘ für mich etwas schwierig geworden“, freut sich die junge Schauspielerin über die Hilfe.

Die Lesung in der gemütlichen Bohlenstube war gut besucht. Quelle: Mario Jahn

Ein bekehrter „Kulturbanause“

Mehr noch. Der Förderverein des Friseursalons warb selbst um Gäste, als der Ticketverkauf an der Theaterkasse zu schleppend voranging. Er engagierte zudem mit dem zwölfjährigen Felix Grunau und seiner Lehrerin Karin Beier zwei Akteure von der Musikschule, die vor und während der Lesung für die passende musikalische Umrahmung sorgen. Etwas zu Trinken und zu Naschen gibt es selbstverständlich auch. „Es sollte ein außergewöhnlicher Abend in diesem außergewöhnlichen Ambiente werden“, so Siegfried Weiß. Der ausgesprochene Theaterfan war es, der Fördervereinschef Peter Müller davon überzeugte, den Salon 2018 erstmals für solch eine Lesung zu öffnen. „Ich war sehr skeptisch, denn ich bin ja eher ein Kulturbanause“, bekennt Müller lachend. „Doch es ist einfach toll. Wir nächstes Jahr wieder mit“, verspricht er.

Immer weniger private Teilnehmer

Sicher sehr zur Freude von Barbara Altenkirch. Die Marketing-Chefin des Theaters ist für die Organisation der ungewöhnlichen Veranstaltungsreihe verantwortlich. Sie freut sich über jeden, der sein Ambiente anbietet. Insgesamt sieben Veranstaltungsorte im Altenburger Land und acht in Gera und Umland galt es in diesem Jahr zu koordinieren, die Schauspieler „zu verteilen“, die sich ihrerseits auf die Suche nach dem passenden Buch machten. Allerdings sind es im Vergleich zum Start 2012 zumindest im Altenburger Land so gut wie keine privaten Wohnungen mehr, in die eingeladen wird, sondern eher öffentliche Räume wie eben der Friseursalon, die Ex-Boutique oder eine Arztpraxis Noori, ein Kontaktbüro, das Paul-Gustavus-Haus. Auch gab es die ersten drei Jahre für Altenburg und Gera unterschiedliche Termine und damit generell mehr Offerten.

Die Idee für dieses Format stammte übrigens vom damaligen Schauspieldirektor Bernhard Stengele, der in seinem Würzburger Engagement die „Literarischen Salons“ aus der Taufe gehoben und mit nach Ostthüringen gebracht hatte.

Von Ellen Paul