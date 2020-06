Meuselwitz

Jubellaune am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium: Elftklässlerin Tina Neumann gewann beim Schreibwettbewerb „Junges Literaturforum Hessen-Thüringen“ einen ersten Preis. Sie konnte sich unter rund 400 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen.

Ihre Fähigkeiten, gute Geschichten kreativ in Texte umzusetzen, mit Sprache ernst, spielerisch und tiefsinnig umzugehen, habe die sechs Juroren überzeugt, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Mitmachen konnten Jugendliche und junge Erwachsene aus Hessen und Thüringen zwischen 16 und 25 Jahren. Der Literaturschreibwettbewerb wird jährlich von der Thüringer Staatskanzlei und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben.

Nicht die erste Auszeichnung

„Das ist ein ganz toller Erfolg“, freut sich Schulleiterin Monika Fuchs. Tina Neumann zeige schon seit Jahren ein großes Talent im Umgang mit der Sprache. Die 17-Jährige, die auch Schach und Karate zu ihren Hobbys zählt, werde dabei unter anderem von ihrer Deutschlehrerin und ihren Eltern unterstützt. Seit 2012 beteilige sich die Gymnasiastin am Schreibwettbewerb des Landkreises und habe bislang in jedem Jahr den 1. Platz oder einen Sonderpreis erzielt. Ebenso punktete sie beim Nachwuchswettbewerb Thüringer Buchlöwe als Preisträgerin in mehreren Altersklassen.

800 Euro Förderpreis

Den 1. Preis beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen erhielt sie für drei selbstverfasste Gedichte. Die ausgezeichneten Texte werden in der Anthologie „Nagelprobe“ veröffentlicht. Zusammen mit weiteren Erstplatzierten erhält sie einen Förderpreis in Höhe von 800 Euro. Die Texte der Hauptgewinner nehmen außerdem an der Vergabe des hr2-Literaturpreises des Hessischen Rundfunks teil. Dort hat sie nun die Chance, den Literaturpreis des Senders hr2 Kultur als Publikumsliebling zu gewinnen.

Von Kay Würker