Beim OVZ-Talk am 11. Oktober um 17 Uhr in der Stadthalle Goldener Pflug sind Gäste – in begrenzter Anzahl – herzlich willkommen. Es wird um Anmeldung gebeten – online unter www.lvz.de/ovztalk

Damit wir diese Veranstaltung für Sie realisieren können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, liebe Leserinnen und Leser: Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes sind wir strikt den GGG-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) verpflichtet. Die von Ihnen gemachten Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Wer nicht dabei sein kann: Die Diskussionsrunde wird auf lvz.de live gestreamt.