Live und in Farbe – Kunstmarathon auf dem Altenburger Markt

„Nichts machen ist auch keine Lösung“, finden Maike Steuer und Susann Seifert von den Altenburger Stadtmenschen. Sie wollten freischaffenden Künstlern aus der Region kurzfristig eine Plattform bieten und bewarben sich mit der Aktion „Live und in Farbe“ beim MDR. Unter 350 Bewerbern kam Altenburg unter die 15 Auserwählten. Am Donnerstag präsentierten sich 15 Künstler vor laufender Kamera auf dem Altenburger Markt.

Filmdreh statt offizieller Veranstaltung

„Das ist keine offizielle Veranstaltung, sondern ein Filmdreh“, klärt Mitorganisatorin Maike Steuer über die mangelnde Publikumsbeteiligung auf. Dass so kurzfristig eine kleine überdachte Bühne errichtet werden konnte, sei der schnellen, unkomplizierten Zusammenarbeit mit der Stadt zu verdanken.

Von Poetry Slam bis Zauberei

Die Bandbreite des Dargebotenen reicht von Gesang, Malerei und Tanz bis zu Poetry Slam, Zauberei und Puppentheater. „Wir wissen, dass es viele tolle Menschen hier gibt“, findet Maike Steuer. 15 Minuten stehen jedem Künstler zur Verfügung. Am Ende werden aus sieben Stunden Aufzeichnungsmaterial fünf Minuten Sendezeit.

Maler Andreas Hinkel kritisiert Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“

„Dieses Podium ist wichtig für uns Kulturschaffende, um gehört und gesehen zu werden“, bringt der Naundorfer Maler Andreas Hinkel die Altenburger Aktion auf den Punkt. Er nutzt seine Bühnenzeit, um Kritik zu üben am Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“. Hinkel zufolge sind die Künstler in den neuen Bundesländern unter den Geförderten deutlich unterrepräsentiert.

Fehlende Kultur ist Katastrophe für Pflegeheimbewohner

Das Altenburger Gitarrenduo Franziska und Reinhard Haucke will mit seinen Liedern Mut machen. Beide müssen auf ihre Programme in den Pflegeheimen und die musikalische Früherziehung in verschiedenen Kindergärten verzichten. „Es tut uns in der Seele leid. Besonders für die alten Leute ist es eine Katastrophe. Letztes Jahr im Dezember waren wir täglich in den Altersheimen. Das ist alles weggebrochen“, meint Reinhard Haucke.

