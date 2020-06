Es sind tragische Szenen, die sich am Freitagmorgen in Altkirchen abspielen. Ein Lastwagen ist in ein Haus gefahren, es gibt einen Toten. Der Bürgermeister sieht allerdings noch Glück im Unglück: Der Unfall ereignete sich an der Bushaltestelle der Grundschule. Und es ist nicht der erste Crash dieser Art.