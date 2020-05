Lockerung in der Kinderbetreuung im Altenburger Land – zumindest bei Tagesmüttern

Altenburg/Meuselwitz

Die Erlaubnis kam recht kurzfristig – und entsprechend plötzlich ist der Neustart: Ab diesem Mittwoch haben die Tagesmütter im Altenburger Land wieder nach und nach volles Haus. Die Zeiten, als auch in der Kindertagespflege nur Notbetreuung erlaubt war, sind vorbei.

Am Montagnachmittag hatte die Thüringer Staatskanzlei verkündet, dass Tagesmütter und -väter im Lande ab sofort wieder öffnen dürfen. Zuständig für die genauen Bedingungen der Umsetzung sei das jeweilige Jugendamt. Die Jugendbehörde im Landkreis reagierte prompt, kontaktierte am Dienstagvormittag die Einrichtungen, gab grünes Licht.

Rückkehr zu alter Gruppenstärke

Auch Ines Massow kann im Spielzimmer jetzt wieder zu alter Gruppenstärke zurückkehren. „In den vergangenen Wochen hatte ich nur zwei Kinder in Notbetreuung. Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht, auch für die Eltern, die ihrer Arbeit nachgehen und bis jetzt eine Doppelbelastung hatten“, sagt die Altenburgerin.

Tagesmutter Simone Lehmann hat bei den Eltern gleich einen Rundruf gestartet. „Am Mittwoch geht es bei mir wieder voll los“, berichtet sie glücklich. Wohl wissend, dass es auch ein paar Herausforderungen gibt. Gerade bei den Jüngsten sind mehrere Wochen Trennung eine lange Zeit. „Ein Kind war gerade mit der Eingewöhnung fertig, als die Schließung kam.“ Da brauche es nun einen neuen Anlauf.

Diverse Hygieneregeln

Die Hygienevorschriften für die Tagesmütter in Thüringen gelten unverändert weiter. So dürfen Eltern die Wohnungen der Tagesmütter nicht betreten, bei den Kindern wird Fieber gemessen. Zwischendurch immer wieder desinfizieren, Hände waschen. Die Kleinkinder untereinander permanent auf Abstand zu halten, gelingt nicht, doch zumindest sollen stark frequentierte Spielplätze gemieden werden. Simone Lehmann hat da eine Lösung: „Ich gehe mit den Kindern am liebsten in Gartenanlagen.“

Der Großteil der Knirpse in Kindergartenalter muss allerdings weiterhin zu Hause bleiben. Anders als etwa in Großstädten ist die Rolle der Tagesmütter im Altenburger Land nur eine kleine. Rund 30 Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege stehen 55 Kindergärten mit mehreren Hundert Plätzen gegenüber. Dort läuft bis auf Weiteres nur die Notbetreuung.

Von Kay Würker