Lockerungen und Zumutungen

Die fünfwöchige Vollbremsung des Lebens soll heute auch im Altenburger Land gelockert werden. Wird sie das wirklich? Auf diese Frage kann sich jeder seinen eigenen Reim machen. Wie groß ist die Freude tatsächlich, weil ein paar Textil-, Schuh- und Elektro-Läden wieder geöffnet sind? Zumal der größte Mode-Markt, nämlich Kress in Oberlödla, wegen einer sinnfreien Regelung weiter geschlossen bleiben muss, obwohl er viel Platz hätte, der Abstand zulassen würde. Dafür drängen sich in kleinen Boutiquen die Käufer, wie auch bei Möbel Schröter, der von seinen 16 000 Quadratmetern Verkaufsfläche nur 800 freigeben darf. Wie locker all das ab heute ist, zeigt ebenso die neu eingeführte Maskenpflicht in Läden und Bussen.

Kinder bleiben weiter auf der Strecke

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Das aber ist Jammern auf hohem Niveau. Denn welche Lockerungen erfahren ab heute oder Montag eigentlich die vielen Kinder, vor allem diejenigen in kleinen, engen Wohnungen, für die noch immer keine Kitas (bis auf die Notbetreuung) oder Grundschulen öffnen und deren Spielplätze weiter gesperrt bleiben? Zu diesem Ärger vieler Eltern gesellen sich Zukunftsängste etlicher Unternehmer, wie vor allem Gastronomen. Sie hatten darauf gehofft, dass mit den Lockerungen auch ihre Einrichtungen gemeint sind. Stattdessen haben sie nicht einmal eine Perspektive, wann es bei ihnen wieder losgeht.

Neue Schreckensszenarien

Doch bei vielen Menschen haben die vergangenen fünf Wochen andere Spuren hinterlassen, in denen ständig neue Schreckensszenarien Angst und bei einigen auch Panik ausgelöst haben und die sich um ihre Gesundheit und die ihrer Lieben sorgen. Sie betrachten die Lockerung aus einem anderen Blickwinkel.

Und als würde dieser ganze Wahnsinn nicht schon völlig reichen, wird nun auch noch eine Bundesstraße an zwei Stellen für ein halbes Jahr voll gesperrt. Diese Zumutung zeigt, dass das Leben an anderen Stellen weitergeht und dass die dafür Verantwortlichen auch mit dieser seit Jahren anhaltenden Maßlosigkeit weitermachen. Weil ihnen völlig egal ist, was sie, gerade in einer solchen Zeit, damit anrichten.

Und so ringen auf merkwürdige Weise in diesen Tagen Gesundheit und Freiheit miteinander, Lockerungen und Zumutungen. Aber die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit wachsen.

Von Jens Rosenkranz