Altenburg/Löbichau

Es war eine Verhandlung mit vielen Unterbrechungen, die Richter Peter Osin Anfang der Woche im Altenburger Amtsgericht vor sich hatte. Gleich zu Beginn gab es die erste davon. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden Akten nachgereicht. Die wollte der Anwalt des angeklagten 26-Jährigen erstmal sehen.

Der Löbichauer saß auf der Anklagebank, weil er gedealt hat. Ihm wurde unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln, unter anderem in nicht geringen Mengen, sowie deren Besitz vorgeworfen. Der allerdings war, mit etwas unter drei Gramm Marihuana, der kleinste Posten auf der Liste.

Angeklagter wollte sich nicht äußern

Viel kommentiert wurde seitens des Angeklagten nichts. Er wollte sich lediglich zu seiner Person und seinen Lebensumständen äußern, nicht jedoch zu dem, was ihm die Situation vor Gericht eingebrockt hatte.

Doch dazu äußerte sich die Staatsanwaltschaft ausführlich in der Anklageschrift. Mehrmals habe der junge Mann im Frühjahr 2019 größere Mengen an Marihuana, einmal auch Methamphetamin erhalten und weiterverkauft. Was zunächst mit 100 Gramm Gras begann, wurde bei späteren Verkäufen bis zu einem halben Kilo und insgesamt mehreren tausend Euro Gewinn. Woher er das Marihuana bezog, wurde nicht klar, wohl aber an wen es ging: Einige seiner Käufer mussten sich bereits vor Gericht erklären und wurden verurteilt, auch sie haben die Drogen teils weiter verkauft. Beweis für die Deals waren unter anderem Telefonate und Textnachrichten.

Der Angeklagte hielt sich allerdings an seinen Plan und sagte nichts zu den Taten, wohl aber zu seiner Lebenssituation. Er sei in fester Anstellung, habe eine Freundin und eine kleine Tochter, die im Frühling auf die Welt kam. Seine Freundin sei derzeit noch zu Hause und kümmere sich, er geht arbeiten.

Was dann kam, sorgte für einen erheblich kürzeren Verlauf der Verhandlung, aber auch für die nächste Unterbrechung. Osin fragte nach einem Rechtsgespräch – ohne ein Zögern kam die sofortige Zustimmung vom Anwalt des Angeklagten. Der musste dazu jedoch, wie alle Zuschauer, den Saal verlassen und seinem Verteidiger vertrauen. Das Ergebnis: Nach der Unterbrechung gestand der Angeklagte seine Taten ein. Richter Osin versuchte allerdings weiter, die Beweggründe des Mannes zu erfahren – diese blieb der jedoch schuldig. Warum er 2019 das Dealen angefangen hat, konnte oder wollte der Angeklagte nicht erklären. Abhängig sei er selber nicht gewesen, habe nur selten konsumiert. Ob es das Geld gewesen sei, wollte Richter Peter Osin wissen. Das konnte der Angeklagte weder abstreiten noch bestätigen. Unklar blieb auch, wie viel genau der Angeklagte in den einzelnen Fällen verdient und verkauft habe. Der Löbichauer konnte dazu nur noch vage Aussagen machen.

Schwierig wurde es dann beim einzigen Zeugen, der mit einem kurzen Intermezzo für Aufklärung sorgen sollte. Der Zeuge – ebenfalls für den Handel mit Betäubungsmitteln verurteilt – sollte in einem der vorgeworfenen Fälle klären, ob der Angeklagte das Marihuana verkauft oder lediglich ein Angebot unterbreitet hatte.

Zeuge blieb wenig hilfreich

Der Zeuge, der sich unkooperativ verhielt, meinte jedoch, er könne sich nicht mehr genau erinnern. „Ich habe mit der Sache abgeschlossen“, so seine mehrmalige Antwort auf die Nachfragen des Richters. Da half auch eine Belehrung von Peter Osin nicht wirklich weiter. Gut für den Angeklagten, denn die Staatsanwaltschaft entschied sich so zu seinen Gunsten und ging lediglich von einem Angebot aus. Ein Delikt weniger auf der Liste des Löbichauers.

Weil der in geregelten Verhältnissen lebt, nicht abhängig ist und mit seinem Geständnis das Verfahren vereinfachte, plädierte nicht nur der Anwalt, sondern auch die Staatsanwaltschaft auf eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Die Chance auf einen Rückfall sei gering. Richter Osin nannte den Zeitraum des Drogenhandels eine „Phase“, die nun hoffentlich abgeschlossen sei und auch der Staatsanwalt appellierte an den Angeklagten ganz deutlich: „Lassen Sie es!“. Er forderte zudem Auflagen wie einen Bewährungshelfer, einer Bewährungszeit und den Einzug von 8375 Euro. Der Summe, die der Angeklagte mit dem Handel der Drogen verdient hatte und eine Zahlung von 3500 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Nach der dritten Unterbrechung – der Beratung von Richter Osin und den beiden Schöffen – blieb es schließlich bei einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren für den Angeklagten auf Bewährung sowie drei Jahre Bewährungszeit. Eine Zeit, in der sich der Angeklagte nicht zu Schulden kommen lassen darf, ermahnte Peter Osin den jungen Mann nochmals. Besonders im Hinblick auf die frisch geborene Tochter des Angeklagten. „Ihre Tochter und ihre Freundin brauchen sie jetzt“, so Osin. Auch deswegen ging die finanzielle Strafe nach unten, der Angeklagte muss etwas weniger als gefordert, nämlich nur noch eine Geldauflage von 2500 Euro bezahlen.

Das Geld soll an eine gemeinnützige Organisation gehen. Auch die von der Staatsanwaltschaft geforderten 8375 Euro werden eingezogen. Außerdem trägt er die Kosten des Verfahren. „Die sollten aber nicht allzu hoch sein“, fügt Osin hinzu. Dazu hätte der Angeklagte mit seinem Geständnis selber beigetragen und unter anderem eine Folgeverhandlung vermieden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Vanessa Gregor