Der 3. Lödlaer Crosslauf kann stattfinden. Das Hygienekonzept für die an diesem Sonnabend geplante Laufveranstaltung wurde genehmigt. Aus Sicht der Organisatoren haben sich somit die Mühen der letzten Wochen ausgezahlt, heißt es in einer Pressemitteilung des SV Lerchenberg. Nun hoffen die Veranstalter, dass sich am Sonnabend zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in Lödla auf dem Sportplatz Rödigen einfinden. Aktuell liegen die Anmeldezahlen über dem Vorjahresniveau.

Angeboten werden drei Distanzen, die auf einem drei Kilometer langen Rundkurs durchgeführt werden. In diesem Jahr hat sich der Veranstalter entschlossen, für die Crosslauf-Strecken von „ Lödla crosst“ eine Gruppen- und Firmenwertung mit Wanderpokal anzubieten.

Folgende Laufwettbewerbe werden angeboten:

10 Uhr: Crosslauf drei Kilometer (eine Runde).

10.10 Uhr: AWG-Crosslauf sechs Kilometer (zwei Runden)

10.25 Uhr: Sparkassen-Crosslauf neun Kilometer (drei Runden).

Die Startzeiten dienen aktuell als Orientierung, da diese am Freitag nach dem Meldeschluss 16 Uhr abhängig von der jeweiligen Teilnehmeranzahl final festgelegt werden. Um dem Hygienekonzept Rechnung zu tragen, werden die Starts getrennt nach Geschlechtern erfolgen.

Alle Finisher unter 18 Jahren über die Drei-Kilometer-Distanz werden für die Kreisjugendspiele des Kreissportbundes Altenburger Land gewertet. Der Sparkassen-Crosslauf über neun Kilometer zählt für die Wertung des Laufcups des Thüringer Leichtathletik-Verbandes.

Alle weiteren Infos (unter anderem auch das Hygienekonzept) gibt es unter www.loedla-crosst.de. Eine Anmeldung ist bis zum morgigen Freitag 16 Uhr unter www.loedla-crosst.de/anmeldung möglich. Nachmeldungen können am Veranstaltungstag bis 9.30 Uhr an der Startnummernausgabe erfolgen.

