Separat betrachtet ist der Kletterpark in Lödla eine Kleinigkeit. Nicht mehr als ein neuer Spielplatz für den Nachwuchs. Zusammen mit den Fitnessgeräten und dem renovierten Vereinsraum direkt nebenan fügt er sich schon zu einer Einheit, die Groß und Klein zum Verweilen einlädt. In der Gesamtsicht gelingt Bürgermeister Torsten Weiß damit noch mehr. Denn mit beidem schließt er den Ausbau des Zentrums seiner Gemeinde ab. Auch weil sich neben dem Vereinshaus mit der Freiwilligen Feuerwehr der nächste Aktivposten Lödlas befindet.

Was machbar und was nötig ist

Doch damit nicht genug. Denn mit Spielplatz und Vereinsraum setzt Weiß den von Vorgängerin Sabine Franke vor 15 Jahren mit dem Neubau des Vereins- und Feuerwehrhauses beschrittenen Weg fort. Der orientiert sich vor allem an zwei Dingen: An dem, was machbar und was nötig ist. Konventionen sind dabei zweitrangig. Denn niemand braucht in einem Ort wie Lödla Prunkbauten und Prestigeobjekte, die nachher nur selten jemand nutzt. Schließlich sind es die kleinen Dinge, die ein Dorf lebens- und liebenswert machen.

Nachhaltige Kleinigkeiten

Dazu zählt auch der Spielplatz des Kindergartens „Waldhäuschen“, der 2017 mithilfe des Fördervereins entstand, und auch die Mitfahr-Bank, die schon fast genauso lange dem Trampen auf dem Land neues Leben einhaucht. Jedes für sich ist eine Kleinigkeit, die in ihrer Gesamtheit groß sind, weil sie nachhaltig sind.

