Lödlaer Wasserwehr ebnet Weg zu besserem Schutz und mehr Geld

Altenburg

Mit der frisch aus der Taufe gehobenen Wasserwehr löst Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß ( CDU) eines seiner zentralen Wahlversprechen aus dem Jahr 2016 ein. Auch wenn die Umsetzung etwas auf sich warten ließ, macht der neue Zusammenschluss weiterhin Sinn. Schließlich ist die Hochwassergefahr am Gerstenbach keineswegs gebannt. Davon können vor allem die Bewohner des Ortsteils Rödigen ein Lied singen.

Besserer Schutz und stärkerer Zusammenhalt

Zwar lässt sich einwenden, dass es eine separate Eingreiftruppe neben der Feuerwehr nicht zwingend braucht, nützlich erscheint sie aber doch. Denn erstens haben die Kameraden auch noch andere Aufgaben und zum Zweiten stoßen sie im Ernstfall schnell an ihre Grenzen, wie die Hochwasserereignisse der Vergangenheit gezeigt haben. Außerdem macht es immer Sinn, wenn die Aufgaben vor einem Ernstfall klar verteilt sind und jeder genau weiß, was er wie zu tun hat. Das hilft, Hektik zu vermeiden und damit einen besseren Schutz zu gewährleisten. Zumal die Mitglieder der Wasserwehr auch präventiv tätig werden sollen. Abgesehen davon wird so der Zusammenhalt im Dorf weiter gestärkt.

Weg zu weiterem Fördertopf

Darüber hinaus können Bürgermeister Weiß & Co. mithilfe der Wasserwehr einen weiteren Fördermitteltopf anzapfen und so noch mehr für Lödla herausholen. Denn das Geld der Gemeinde reichte zuvor schon mehr als einmal kaum für die zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehr. Damit setzt der Altenburger Vorort zugleich seinen Weg in Sachen kreativer Mittelgewinnung fort, wie Erfolge bei der Dorferneuerung oder bei Aktionen wie der Mitfahrbank belegen.

Von Thomas Haegeler