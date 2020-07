Über die Hälfte der maroden, aber denkmalgeschützten Häuser in der Altenburger Südstraße sind nun verkauft. Dabei bewies die SWG viel Verhandlungsgeschick. Doch nicht nur deswegen ist die Lösung für das problematische Ensemble so nah wie nie, findet OVZ-Redakteur Thomas Haegeler in seinem Kommentar.