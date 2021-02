Schmölln

Lohma hat einen schicken Bahnübergang. Erst 2008 war dieser für viel Geld neu gebaut und der Neigezugtechnik der Bahn angepasst worden. Nur nutzt die schöne Passage niemandem. Seit März 2020 und damit seit fast einem Jahr ist sie nämlich gesperrt. Die Einwohner des einst Nöbdenitzer und nun Schmöllner Ortsteils sind deswegen ziemlich sauer, vor allem jene aus dem Oberdorf, von wo man nun weder zügig auf die Bundesstraße kommt, noch zu anderen Zielen jenseits der Bahnlinie, die nun ein ganzes Dorf teilt. Wer zum Arzt nach Nöbdenitz will, muss einen sechs Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen, ebenso zum Fleischer in Lohma.

„Die Leute sind stinksauer“

Doch es gibt noch mehr Verdruss. Bei Schneefall wurde die einzig noch offene Straße nach Selka mitunter nicht geräumt, weshalb Fahrzeuge auf dem Anstieg dorthin steckenblieben. Als sich im Herbst ein Unfall mit einem verletzten Mopedfahrer ereignete, war für den Krankenwagen am Bahnübergang Schluss und er musste erst die zeitraubenden Umleitung nehmen. Auch Trauergemeinschaften fühlen sich schikaniert, weil sich die Kirche auf der Unterseite, der Friedhof aber auf der Oberseite des Dorfes befindet. „Die Leute sind stinksauer. Dass ältere Menschen einen so langen Weg zum Arzt nehmen müssen, geht gar nicht“, sagte Birgit Tscheuschner.

Auf über 20 Blättern sagen Bürger in einer Unterschriftensammlung Nein zur Sperrung. Mitinitiatorin Birgit Tscheuschner sagt: „Die monatelange Teilung unseres Dorfes ist ein Skandal.“ Quelle: Jens Rosenkranz

Ihrem Frust haben die Lohmer bereits in einer Unterschriftensammlung Luft gemacht. Unter der Überschrift „Wir sagen Nein zur Sperrung des Bahnübergangs“ haben sich rund 200 Leute beteiligt, darunter auch aus Schmölln, Selka, Posterstein und sogar aus Gera. Diese Forderung erneuerte Mitinitiatoren Brigit Tscheuschner diese Woche gegenüber der LVZ. „Die monatelange Teilung unseres Dorfes ist ein untragbarer Zustand.“

Der Übergang erlangte traurige Bekanntheit, als im April 2017 drei Menschen in einem Kleintransporter starben, als dieser von einem Zug erfasst wurde. Die jetzige Sperrung hat damit allerdings nichts zu tun, denn der junge Fahrer fuhr über den Übergang, obwohl dessen Schranken geschlossen waren.

Die Baken werden beinahe täglich, wie hier, von Fahrzeugführern weggeschoben. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes stellen sie dann wieder hin. Kontrolliert wird dies täglich. Quelle: OVZ

Diese Schranken funktionieren auch jetzt tadellos, denn Fußgänger dürfen passieren. Für Fahrzeuge aber ist der Weg durch jeweils zwei Baken versperrt. Für Menschen vom Dorf ist so etwas kein richtiges Hindernis, denn die Sperren werden fast täglich beiseite geschoben. Die Polizei oder Mitarbeiter vom städtischen Bauhof schieben sie seit Monaten immer wieder an den richtigen Ort. Offenbar aber mit zunehmenden Verdruss. Denn mitunter schiebt ein Räumfahrzeug richtig viel Schnee vor die Sperren, die sich damit kaum noch verstellen lassen.

Bürgermeister verteidigt Sperrung

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) kennt dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den verschobenen Baken und auch den Frust der Lohmaer. Er erklärt aber den Grund der Sperrung. Der Übergang habe eine zu steile Rampe und eine zu gering ausgerundete Kuppe in der Straßenlage, die bereits zum Aufsetzen von Fahrzeugen geführt hat.

Vermutlich dieser Tieflader hat die Kratzspuren am Bahnübergang verursacht, die mit für die Sperrung gesorgt haben. Das Foto entstand, als der Bahnübergang noch normal genutzt werden konnte. Quelle: OVZ

In einem der LVZ vorliegenden Schreiben erklärte die Deutsche Bahn Netz AG der Stadtverwaltung, dass jederzeit die Gefahr eines Zusammenpralls mit einem Schienenfahrzeug besteht. Daher sei der Übergang „unverzüglich für den Fahrzeugverkehr zu sperren.“

„Diese Gefahr kann ich nicht ignorieren. Passiert etwas, wirft man mir grob fahrlässiges Verhalten vor“, sieht Schrade keine andere Alternative als eine Sperrung. Doch dieser Zustand soll in absehbarer Zeit beendet sein. Die Planungen für die Veränderung des Straßenprofils seien beauftragt und würden im Februar fertig sein. Vorgesehen sei, dass der Übergang breiter wird. Dazu würde die steile Rampe abgeflacht und Material aus der gegenüberliegenden Bergseite entnommen. Am Gleiskörper ändere sich gar nichts. Baustart könnte im zweiten Halbjahr sein. Eine weitere Voraussetzung sei eine Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn, die die Kosten gemeinsam mit Bund und Land übernehme. Auf einen Fertigstellungstermin will sich Schade nicht festlegen.

Bürger bezweifeln die Gefahr

Für die Bürger dauert dies zu lange. Auch die Aussicht auf eine Fertigstellung ist ihnen zu unkonkret. Birgit Tscheuschner fordert im Namen vieler Lohmaer, dass bis zum Bauende wenigstens den Dorfbewohnern die Überquerung mit ihren Fahrzeugen erlaubt sein müsse. Aufgesetzt habe lediglich ein einziger überlanger Tieflader, heißt es im Dorf. Für normale Fahrzeuge sei der Übergang völlig ungefährlich.

Von Jens Rosenkranz