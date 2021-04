Altenburger Land

Aufregung in den Kindertagesstätten im Altenburger Land: Ab dieser Woche sollen Kindertagesstätten und Kindergärten ihrem Personal und den Kindern zwei Selbsttests pro Woche ermöglichen. So regelt es die neueste Infektionsschutzverordnung des Bildungsministeriums, die sich mit der Eindämmung des Virus’ unter anderem in Kindertageseinrichtungen befasst.

Am Freitag wurde die neue Verordnung publik – seit Montag ist das Paragrafenwerk in den Kitas das große Thema. So bestand der Wochenstart für viele Einrichtungen und Träger aus Konferenzen, Dienstberatungen und Besprechungen. Das Thema: die Umsetzung der neuen Verordnung, die wenig zeitlichen Spielraum ließ zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten.

Möglich: Der Landkreis kauft ein und verteilt die Tests

„Wir befinden uns noch in der Vorbereitungsphase“, erklärte Birgit Zöphel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Meuselwitz und zuständige Mitarbeiterin für Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft der Schnauderstadt. Die Kitas müssen nun die Einwilligung der Eltern für die Tests einholen und die richtige Menge an Tests organisieren – denn dafür sind laut Verordnung nun Kommunen und Träger zuständig. Eine zentrale Beschaffung über den Landkreis und die anschließende Verteilung sei jedoch möglich, schildert Birgit Zöphel

Kosten der Selbsttests erstattet das Land

„Das Land vollzieht damit die lange angekündigte Rückübertragung der Verantwortung für Tests an Kindergärten auf die zuständigen Kommunen und Träger“, heißt es dazu auf Nachfrage vom Sprecher des Bildungsministeriums, Felix Knothe. „Insbesondere Beschaffung und Nachbeschaffung für rund 1300 Kindergärten in Thüringen sind besser dezentral zu organisieren.“ Die Kosten der Selbsttests würden vom Land Thüringen erstattet, wie es in der Verordnung heißt.

Getestet werden soll mit den sogenannten Lollipoptests, die 90 Sekunden im vorderen Mundbereich und nicht, wie andere Selbsttests, im Nasen- oder Rachenbereich angewandt werden.

„Wir rechnen mit einer kurzen Übergangszeit, bis das System überall ins Laufen kommt“, sagt Felix Knothe. „Aber einige Kommunen machen bereits vor, dass es funktioniert.“

Von Katharina Stork