Lossen, Boderitz und Hartha bekommen 2020 endlich sauberes Trinkwasser

Schmölln/Niederhain/Göhren

Fast trockene Brunnen oder verseuchtes Trinkwasser. Darunter leiden besonders drei Dörfer im Altenburger Land. Für die Einwohner in den Ortsteilen Lossen ( Göhren), Boderitz (Niederhain) und Hartha (Schmölln) wird sich das 2020 ändern. Anlass dafür ist die Fördermittelübergabe von Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am kommenden Donnerstag in Erfurt an den Wasserzweckverband Altenburger Land (ZAL) in Höhe von rund 600 000 Euro.

Baustart für Hartha und Boderitz im März

Damit kann der ZAL zumindest für Hartha (zusammen mit dem Ortsteil Großbraunshain/Bahnhof) und Boderitz schon bald den Leitungsbau ausschreiben, damit im März die Arbeiten starten können. Das kündigte ZAL-Werkleiter Lars Merten gegenüber der OVZ an. Fertigstellung sei Ende 2020.

Dieses Ziel gelte auch für Brossen, wofür es am Donnerstag aber keinen Fördermittelbescheid gibt. Grund sei eine fehlende Genehmigungsplanung, weil das beauftragte Büro den Termin nicht einhalten konnte. Dennoch rechnet Merten damit, dass im Februar für Lossen ausgeschrieben werden und im Mai der Bau der Leitung im Ort als auch des Anschlusses an das Fernwasser beginnen kann. „Die Mittel stehen bereit“, wenn Planungen und Fördermittelantrag vorliegen, sagte auch ein Ministeriumssprecher. Der Anschluss aller drei Dörfer kostet rund 1,7 Millionen Million Euro. Rund 850 000 Euro davon zahlt das Land, der Rest der ZAL.

Noch 17 Brunnendörfer im Landkreis

Insgesamt gibt es im Landkreis noch 17 Brunnendörfer, wo rund 700 Einwohner leben. Der ZAL hatte das Ziel aufgegeben, diese an zentrale Leitungen anzuschließen, weil es dafür keine Fördermittel gab und der Anschluss wegen der geringen Abnahme teuer ist. Doch die Brunnenversorgung hatte ihre Tücken. In drei Orten war die Lage vor allem in den Sommermonaten besonders schlimm. In Lossen und Hartha drohten die Brunnen zu versiegen. Außerdem werden von einer Wasserstelle mehrere Grundstücke versorgt, was angesichts der schlechten Wasserqualität rechtlich bedenklich ist. „Entspricht das Wasser nicht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, so darf es nicht an andere Haushalte abgegeben werden“, hatte das Landratsamt gewarnt.

Coli-Bakterien belasten Trinkwasser

Mit Coli-Bakterien und Nitraten ist das Wasser auch in Boderitz belastet. Mit zwei Brunnen werden dort 97 Einwohner versorgt. Erst als es zu Protesten der Einwohner kam, rang sich die Umweltministerin dazu durch, ein neues Förderprogramm aufzulegen. Thüringenweit sind rund 2000 Einwohner nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.

Von Jens Rosenkranz