Lucka: Neues Feuerwehrfahrzeug und Mehrausgaben

Lucka

Neues Feuerwehrfahrzeug, Mehrausgaben für Eigenheim-Erschließungen und eine Lösung im Radwege-Zwist: Der Luckaer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrere Entscheidungen gefällt.

Ganz oben auf der Liste stand dabei die Ausstattung der örtlichen Feuerwehrkameraden. Diese dürfen sich, nach längerer Wartezeit, mittelfristig über einen neuen Einsatzleitwagen freuen. Mit der Anschaffung werde Ersatz für das inzwischen reichlich 22 Jahre alte Vorgängermodell geschaffen, so Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos). Das neue Gefährt werde alle Anforderungen der Luckaer Wehr erfüllen, erklärte die Stadtchefin. „Es wird ein vollwertiges mobiles Büro darstellen und zudem mit der neuen Digitalfunktechnik ausgestattet sein.“ Insgesamt 160 000 Euro lässt die Stadt sich die Anschaffung kosten, knapp 50 000 Euro fließen dabei als Landesförderung an die Kommune.

Mehrausgaben für Eigenheimerschließung

Geld in die Hand genommen wird im Rathaus auch für die Erschließung von neuen Eigenheimflächen in Breitenhain – und zwar mehr, als zunächst geplant. Durch gestiegene Baupreise am Markt und Leistungserweiterungen würden dafür 12 000 Euro nötig, bilanzierte Backmann-Eichhorn. Noch einmal 13 000 Euro werden für einen Leistungsbescheid des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land über einen Beitrag zum Anschluss an die öffentliche Grundstücksentwässerung fällig. Eine Finanzierungsquelle für die Mehrkosten ist indes gefunden: Das Land Thüringen stelle Gelder zur Verfügung, die den Kommunen durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge verloren gegangen sind. Diese Mittel seien bereits beantragt und teils schon bewilligt, konnte die Stadtchefin verkünden.

Radwegstreit: Landratsamt schafft Fakten

Zu den Akten gelegt werden kann daneben auch ein seit mehreren Jahren schwelender Streit über das Fahrrecht mit Fahrrädern auf dem Verbindungsweg zwischen Burgstraße und Gartenanlage „Frohe Zukunft“. Nachdem die Stadt eben jenes Recht auf dem kurvenreichen Wegstück 2017 wegen Bedenken um die Verkehrssicherheit per Allgemeinverfügung eingezogen hatte (OVZ berichtete), schloss sich ein jahrelanger Streit an, in dessen Zuge auch der Bürgermeisterin die Verfolgung privater Interessen unterstellt wurde. Am Ende, so Backmann-Eichhorn, sorgte zwischenzeitlich das Landratsamt als Verkehrsbehörde für klare Verhältnisse – und stellte per verkehrsrechtlicher Anordnung und passenden Schildern klar: Radfahrer müssen hier weiter absteigen. „Vom Gericht wird nun gefordert, dass wir vor diesem Hintergrund unseren Einziehungs-Beschluss wieder aufheben.“ Was auch prompt geschah.

Von Bastian Fischer