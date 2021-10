Lucka dreht an Gebührenschraube für städtische Räume: Höhere Kosten für die Feiernden

Lucka

Wer in Lucka einen Raum sucht, um privat zu feiern, sich im Verein zu treffen oder anderweitig in größerer Runde zusammenzukommen, hat es ab November mit neuen Bedingungen zu tun – und muss zum Teil tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung hat die Gebührentabelle für städtische Gebäude neu aufgestellt und zudem mit einigen Paragrafen unterfüttert.

Es sei an der Zeit gewesen, die seit 2010 unangetastete Kostenaufstellung zu überarbeiten, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage mit. Insbesondere die Betriebskosten der Veranstaltungsräume seien inzwischen deutlich gestiegen, auch die laufende Instandhaltung der Objekte werde nicht billiger. Das habe sich mehr und mehr als Belastung im städtischen Haushaltsplan niedergeschlagen. „Auf Grund der steigenden Kostenentwicklung der letzten zehn Jahre und zur Vermeidung einer höheren steuerlichen Belastung der Bürger ist es notwendig, die Gebühren für die Nutzung der städtischen Gebäude zu erhöhen.“ Die Stadtverwaltung hat entsprechend neu kalkuliert.

Unterscheidung zwischen privat und Verein

Auffälligste Änderung: Es wird jetzt bei der Nutzung in nahezu allen mietbaren städtischen Gebäuden zwischen privater Nutzung und Vereinsaktivität unterschieden. So sind in den Sportlerheimen Prößdorf und Lucka, im Tivoli und im Bürgerhaus Breitenhain, im Objekt beim Schützenverein sowie in der Seerose Prößdorf ab November 120 Euro Benutzungsgebühr pro Privatveranstaltung zu zahlen. Vereine werden in diesen Lokalitäten mit jeweils 60 Euro zur Kasse gebeten.

Damit ergibt sich am Schützenverein sowie in Prößdorf im Sportlerheim und in der Seerose eine deutliche Kostensteigerung. Für diese Räume hatte die bisherige Gebührenordnung nur 30 Euro vorgesehen. Im Tivoli ändert sich für Privatveranstaltungen nichts, für Vereine (bisher 25 Euro) wird es teurer.

Keine Änderungen fürs Deutsche Haus

Unverändert bleiben die Bedingungen hingegen im Saal des Deutschen Hauses. Für eintrittsfreie Veranstaltungen sind 200 Euro Saalmiete fällig, bei kostenpflichtigem Eintritt 300 Euro. Unangetastet bleiben auch die Gebühren für die Nutzung der in städtischer Hand befindlichen Kirche Prößdorf für Trauerfeiern (125 Euro) und Eheschließungen (60 Euro).

Die neue Gebührentabelle stellt ebenso klar, was Sportvereine zu zahlen haben, wenn sie die Gesellschaftsräume in den Stadien Lucka und Prößdorf oder die Turnhalle der Grundschule nutzen. Abgerechnet wird dort mit monatlichen Mietgebühren oder alternativ mit der Übernahme der Betriebskosten. Diese Tarife gelten allerdings nicht für Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb. Für solche Fälle muss die Stadt die Objekte laut Sportfördergesetz unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Satzung tritt im November in Kraft

Die Stadtverwaltung hat nicht nur die Zahlen überarbeitet, sondern auch den rechtlichen Rahmen. Anstelle der einfachen Gebührenordnung tritt zum 1. November eine Benutzungs- und Gebührensatzung in Kraft. Der Stadtrat hat diese am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Geregelt werden dort auch die Modalitäten der Nutzung. So ist jeweils ein Nutzungs- oder Mietvertrag mit der Stadt abzuschließen. Kosten für Strom, Heizung und Wasser werden nicht separat in Rechnung gestellt, sehr wohl jedoch eine Reinigung, wenn die Räumlichkeiten verschmutzt hinterlassen werden.

Von Kay Würker