Lucka möbelt Markt und Busplatz auf und hängt den Prößdorfer See an den Tropf

Lucka

Die Stadt Lucka nimmt dieses Jahr Eigenkapital in sechsstelliger Höhe in die Hand, um in die Altstadt, den Nahverkehr und den Erholungsort Prößdorfer See zu investieren.

Nachdem der Stadtrat bereits im Juli einen Beschluss zur Sanierung des Marktes gefasst hatte, legte das Gremium diese Woche mit der Auftragsvergabe nach. Die Firma Strabag aus Zwenkau soll für rund 64 000 Euro die gute Stube der Stadt auf Vordermann bringen. Auf dem Marktplatz, der vor allem als Autoparkfläche, aber auch für Veranstaltungen dient, wird der verschlissene Asphaltbelag abgefräst und neu aufgebracht und bei der Gelegenheit auch die Entwässerung erneuert. Die Strabag war das einzige von drei angeschriebenen Unternehmen, das ein Angebot für die Arbeiten abgegeben hat. Der Stadtrat vergab den Auftrag einstimmig.

Gut gefüllte Rücklage

Finanziert wird die Baustelle zum einen aus Einsparungen beim Bau der Hauptstraße in Prößdorf, zum anderen muss die Stadt 41 500 Euro aus der Rücklage beisteuern. Ein übliches Verfahren, da es für diese Baumaßnahme keine Fördermittel gibt, heißt es zur Erklärung aus der Luckaer Kämmerei. Immerhin: Zum Jahresende sei die städtische Rücklage mit rund 590 000 Euro gut gefüllt gewesen.

Auftragsvergabe für Brunnenbohrung

So bleibt auch noch finanzieller Spielraum für eine weitere Baustelle, die sich bis ins nächste Jahr zieht. Bekanntermaßen haben sich Stadtrat und Stadtverwaltung im Sommer entschieden, den Prößdorfer See an den Tropf zu hängen, damit der deutlich abgesunkene Wasserspiegel nach und nach wieder steigt. Dafür wird ein Tiefbrunnen mit Brunnenhaus gegenüber dem Vereinsheim „Seerose“ gebohrt und eine Leitung zum Ufer verlegt. Den Auftrag erhielt diese Woche die Firma Baugrunderschließung Grimme aus Meuselwitz. Kosten der Arbeiten, die in diesem Jahr starten und 2022 vollendet werden sollen: rund 86 000 Euro.

Das Geld zahlt Lucka über zwei Jahre hinweg aus der Rücklage. Die Erfolge werden allerdings eine Weile auf sich warten lassen: Zur nächsten Badesaison ist die Wanne noch lange nicht voll. Bis der Wasserspiegel des Sees im Vergleich zum jetzigen Stand um etwa zwei Meter angehoben ist, werden etwa zehn Jahre vergehen. Wie viel Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen und in den See gepumpt werden darf, gibt die Umweltbehörde des Landkreises vor.

Lucka investiert in den barrierearmen Umbau der Bussteige in der Bahnhofstraße. Quelle: Mario Jahn

Und noch eine Baustelle ist auf den Weg gebracht – am Busplatz in der Bahnhofstraße. Drei Bussteige sollen dort barrierearm umgebaut werden. Mit dem Ziel, dass künftig weniger als fünf Zentimeter Spalt zwischen Bordstein und Bustür verbleiben, berichtete Planer Uwe Schneider vom Ingenieurbüro IWS aus Gera. Außerdem werden Borde rollstuhl- und rollatorgerecht abgesenkt und im Haltestellenbereich kontrastreiche helle Platten verlegt, als Leitsystem für Sehbehinderte. Die Beseitigung der Barrieren belohnt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit 108 000 Euro Fördermitteln. Weitere 51 000 Euro gibt die Stadt dazu.

Von Kay Würker