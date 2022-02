Luckaer Karneval Club verlegt Feierlichkeiten zum 40-Jährigen in den Sommer

Lucka

Normalerweise hätten die Narren im Altenburger Land jetzt Hochsaison. Doch wieder fällt die fünfte Jahreszeit der Pandemie zum Opfer. Die Freunde des Karnevals sind zur Untätigkeit gezwungen und müssen die Faschingszeit ungenutzt verstreichen lassen. Doch nicht jeder Verein findet sich mit dem erneuten Wegfall sämtlicher Veranstaltungen ab. So will der Zechauer Dorf- und Faschingsclub seine ausgefallene 54. Saison in der wärmeren Jahreszeit mit einem Maskenball nachholen.

LKC-Geburtstags-Party am 10. Juni

Auch der Luckaer Karneval Club will nicht vollständig auf die Freuden des närrischen Treibens verzichten. Zumal er in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Um den Geburtstag angemessen feiern zu können, dehnen die Luckaer Narren die fünfte Jahreszeit bis in den Sommer hinein. Am 10. Juni heißt es zur großen Geburtstags-Party im Deutschen Haus: „Vor 40 Jahren wars soweit – der LKC für jeden Spaß bereit“.

Mit den Feierlichkeiten der Luckaer Narren zum 40-jährigen Jubiläum wird es erst im Sommer etwas. Quelle: Mario Jahn

Tusch wird noch von Hand geblasen

„Wir sind einer der wenigen Vereine, wo der Tusch nicht aus der Dose kommt, sondern von Hand geblasen wird“, meint Vizepräsident Dirk Kämpfer mit einem Augenzwinkern. Die Rede ist vom Luckaer Jugendblasorchester, das seit vielen Jahren unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Faschingsveranstaltung des LKC ist.

Auch 2003 bleibt kein Auge trocken in Lucka – wie hier bei der ärztlichen Hilfe nach einem Boxkampf. Quelle: Mario Jahn

Gründungsmitglied Reinhardt Tetzner tanzt nur mit Rock und Zöpfen

Vize Kämpfer ist auch Leiter des Männerballetts und ersinnt die Choreografien der Herren, die mitunter so ihre Eigenheiten haben. Über Schatzmeister und LKC-Gründungsmitglied Reinhardt Tetzner weiß er zu berichten, dass der 73-Jährige nur mittanzt, wenn er Zöpfe und Rock tragen darf. „Sonst macht Reinhardt nicht mit.“

Ganz anders der älteste Aktive im Karneval Club: Willi Baum, 83 Jahre und über drei Jahrzehnte der Sitzungspräsident des Vereines. „Wenn der Herr Baum sprach, war absolute Ruhe im Saal“, erinnert sich Dirk Kämpfer. „Das lag an seiner Autorität als ehemaliger Sportlehrer alter Schule.“

„Wenn's in Deutschland weiter klemmt, der LKC ins Weltall rennt“, heißt das Motto der Luckaer Narren 2006. Quelle: Mario Jahn

Neue Kostüme und Vereinsfahne

Der harte Kern des Vereins seien um die 20 Leute, die alle anderen permanent mitreißen, sagt Dirk Kämpfer. Aktuell zählt der Club 96 Mitglieder, darunter 33 Kinder und Jugendliche. Dank Unterstützern und Lotto-Mitteln gab es in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums eine neue Vereinsfahne und 16 neue Kostüme für die Tanzmädels. „Die alten sind schon 25 Jahre alt und die neuen diesmal mit Gummizug“, meint Steffi Pöschel, Leiterin der Tanzfabrik. Da könne sich also auch mal was dehnen. Seit 1987 liegen die Geschicke der zwei Mädels-Tanzgruppen in ihren Händen: die Tanzdamen und die frechen Früchte.

2007 bringen die Tanzmädels um Steffi Pöschel (vorn rechts) in der 25. Saison des LKC mit Cancan Stimmung ins Deutsche Haus. Quelle: Mario Jahn

Mehr Euphorie zu DDR-Zeiten

Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums ließ der Luckaer Karneval Club einen Traditionsorden in den Farben seiner Heimatstadt anfertigen. Quelle: Mario Jahn

Zu DDR-Zeiten sei man vom Betrieb noch für die Faschingsveranstaltungen freigestellt worden, erzählt Steffi Pöschel. Wegen gesellschaftlicher Verpflichtungen, wie es hieß. „Der LKC hat damals alles aufs Korn genommen. Es war auf Kante genäht, aber wir durften alles“, meint die 57-Jährige. Was unterscheidet die Vereinsarbeit damals und heute? „Wir waren euphorischer, haben alle Utensilien selber gebastelt, auch unsere Traditionsorden“, erzählt Gründungsmitglied Reinhardt Tetzner. „Die Karten waren immer Mangelware. Die gab es nur auf Zuteilung“, ergänzt Willi Baum. Damals seien die Gäste mehrmals in der Saison zu den Veranstaltungen gekommen. Heute müsse man viel mehr um das Publikum werben.

„Mit dem LKC froh und heiter, die Karawane zieht weiter“, heißt es bei den Luckaer Narren 2004. Quelle: Mario Jahn

„Ihr tretet Berlin mit Füßen“

Apropos DDR-Zeiten: Dazu weiß Vereinspräsident Reinhard Klett eine Episode zu berichten, die Bände über die Humorlosigkeit der damaligen Staatsmacht spricht. „Für unsere Teilnahme am Faschingsumzug in Groitzsch haben wir einen kleinen Festwagen für das Prinzenpaar vorbereitet, als unsere selber gebastelte DDR-Karte mit den Städten Berlin und Lucka zu Boden fiel. Jemand trat im Vorbereitungsgetümmel aus Versehen auf die Karte und zufällig auch noch auf die Hauptstadt. Ein unauffällig gekleideter Herr meinte daraufhin: ,Ihr tretet Berlin mit Füßen.‘ Er wies uns freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass ein solches Plakat nicht auf dem Faschingsumzug mitzuführen sei.“

Kniefall und Standing Ovations

Beim Schwelgen in Erinnerungen denkt Steffi Pöschel besonders gern an eine Veranstaltung Anfang der 2000er-Jahre im Altenburger Pflug zurück. Damals bestritten alle Faschingsvereine des Landkreises das Programm. Tanzlehrerin Pöschel hatte eine Garde aus Mädchen aller Vereine zusammengestellt. Die rund 20 jungen Damen tanzten sich derart in die Herzen des Publikums, dass es die Gäste von den Stühlen riss. „Das war großartig. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Standing Ovations erhalten und der Präsident von Motor Altenburg, Werner Strasser, ist vor mir auf die Knie gegangen.“

„35 Jahre außer Rand und Band“ heißt es bei den Damen der Luckaer Tanzfabrik zur Gala des LKC 2017. Quelle: Mario Jahn

Seit 38 Jahren laufen die Luckaer Faschingsfreunde in den Umzügen in Pegau und Groitzsch mit. Wenn die Pegauer den ihren am 7. Mai nachholen werden, sind auch 30 bis 40 Luckaer Narren mit dabei – in diesem Jahr allerdings ohne einen Festwagen.

Geheimnis um Prinzenpaar und Volltreffer Jugendfasching

Wie ist es um die Zukunft des LKC bestellt? „In den Elferrat jemanden reinzuholen ist gar nicht so einfach“, findet Reinhard Klett. Oft werde der Nachwuchs über das Prinzenpaar rekrutiert. Dessen Identität bleibt übrigens auch innerhalb des Vereines ein gut gehütetes Geheimnis. Es wird erst zur Eröffnungsveranstaltung gelüftet, wenn das Prinzenpaar den Saal betritt. Um vermehrt jüngere Liebhaber des Karnevals ins Deutsche Haus nach Lucka zu locken, wurde 2019 das erste Mal ein Jugendfasching etabliert – selber organisiert von der Jugendtruppe. Das neue Angebot traf damals voll ins Schwarze.

Von Dana Weber