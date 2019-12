Luckaer Weihnachtsmarkt zieht um – Bürgermeisterin nennt mehrere Gründe

Lucka

Wie an vielen Orten im Kreiswird auch in Lucka an diesem Wochenende zum Weihnachtsmarkt geladen – allerdings an anderer Stelle als gewohnt: Statt wie bisher in der Altstadt geht das besinnliche Treiben am Samstag ab 14 Uhr auf dem ehemaligen Parkplatz des Plus-Marktes über die Bühne.

Entgegenkommen für ältere Bürger

Eine Entscheidung, die bei manchem Einwohner für Stirnrunzeln gesorgt hat, da sie für nicht wenige recht überraschend kommt und auch nicht öffentlich im Stadtrat aufs Tableau gebracht wurde. Aber es sei eine Wahl, die ganz bewusst so getroffen wurde, wie Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) erklärt. „Gerade für unsere älteren Bürger war der Weg in die Altstadt oft eine echte Herausforderung“, berichtet sie aus ihren Erfahrungen. Mit der Verlegung an den Standort in der Neustadt komme man diesen nun entgegen – und sorge gleichzeitig dafür, dass der Markt nun für alle Einwohner etwa gleich gut erreichbar sei. Daneben biete der neue Standort auch Parkmöglichkeiten, etwa für Besucher, die auf Transport oder den Rollstuhl angewiesen sind.

Organisatorische Vorteile

Etwaige Befürchtungen, dass der Charme der Veranstaltung leiden könnte, sucht die Rathauschefin zu zerstreuen. „Es wird wieder das beleuchtete Portal geben, die gewohnten Buden und Feuerschalen.“ Natürlich entfalte der Markt im Schatten der Kirche eine andere Atmosphäre, „aber für wenige Stunden ist der diesjährige Standort auch nicht enorm ausschlaggebend“, findet sie.

Daneben bietet die Neuorientierung aus Sicht der Bürgermeisterin auch organisatorische Vorteile. So sei die aus den Vorjahren gewohnte Bühne inzwischen nicht mehr kostenfrei zu nutzen, auf dem Parkplatz stünde jedoch eine überdachte Fläche als Alternative zur Verfügung.

Testballon, keine endgültige Entscheidung

In Stein gemeißelt ist der Umzug für die kommenden Jahre indes nicht: „Es ist ein Testballon: Je nach Rückmeldung der Bürger ist auch eine Rückkehr an die Kirche nicht ausgeschlossen“, betont die Bürgermeisterin.

Öffnungszeiten: am 14. Dezember ab 14 Uhr mit Programm bis in den Abend, am 15. Dezember um 15 Uhr Konzert des JugendblasorchestersZahlreiche im Raum Leipzig gibt es in der Übersicht.

Von Bastian Fischer