Lucka/Rositz/Niederrhain/Wintersdorf

Für zahlreiche Narrenim Altenburger Land ist die fünfte Jahreszeit definitiv die schönste. Pünktlich zum 11.11. ließen sie am Montag ihrem Frohsinn freien Lauf. So auch in Lucka, wo die Karnevalisten des Luckaer Karneval Clubs und des Faschingsvereins Birke die Saisoneröffnung auf dem Markt zelebrierten. Dass die Bürgermeisterin krankheitsbedingt den Rathausschlüssel nicht übergeben konnte, hielt die Narren nicht von ihrem Treiben ab.

Auch der Niederhainer Karnevalsclub und der Karnevalclub Rositz machten am Montag Stimmung. Beim Wintersdorfer Faschingsclub zeigten die Tanzgruppen neue Tänze und gab es nach einigen Jahren Abstinenz wieder eine Schlüsselübergabe.

Von OVZ