Luckas Bürgermeisterin schaltet sich in Regelschul-Debatte ein

Lucka

Die offenbar unsichere Zukunft der Luckaer Regelschule sorgt für Unmut in der Stadt. Wie berichtet stellt ein Entwurf für die Schulnetzplanung von 2020 bis 2025 den Weiterbetrieb der Einrichtung in Frage.

Zuzug rechtfertigt Schulerhalt

In zwei Briefen, die der OVZ vorliegen, wendet sich Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) nun an das Schulverwaltungsamt des Kreises und an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und macht sich für den Erhalt der Regelschule stark. So sei die Einrichtung nicht zuletzt ein essenzieller Standortfaktor der Kommune – gerade auch mit Blick auf den sich stetig verbreiternden Speckgürtel um Leipzig, der in jüngster Zeit zu steigenden Nachfragen nach Wohnbaustandorten und Kindergartenplätzen in der Stadt geführt habe. Daneben verweist die Rathauschefin auf die zahlreichen Investitionen in eine Feuertreppe, neu möblierte Klassenräume und instandgesetzte Fachkabinette, die in den vergangenen Jahren getätigt wurden.

Keine Einflussnahme, aber Kooperationen denkbar

Ausdrücklich verwehrt sich Backmann-Eichhorn gegen Einflussnahme von außen, konkret aus benachbarten Kommunen. „Der Standpunkt des Schulleiters der Regelschule Meuselwitz, nicht kooperieren zu wollen und das Begehren der Stadt Meuselwitz, den bestehenden Schulbezirk auflösen zu lassen, kann nicht die Grundlage zur Entscheidung über die Zukunft der Regelschule Lucka sein“, argumentiert sie – und unterstreicht, dass man Kooperationen jeglicher Art offen gegenüber stehe. Ohnehin sei es Lucka – im Gegensatz zu anderen Kommunen – durch die nahen Landesgrenzen nicht ohne weiteres möglich, seinen Einzugsbereich zu vergrößern, um künftige Schulbezirke so zu fassen, dass alle Schulen die geforderten Schülerzahlen erfüllen könnten.

„Ewigkeitsgarantie“ vom Landratsamt

Bei all dem, so Backmann-Eichhorn, sehe sie die Landesregierung auf ihrer Seite. Diese habe, in Person von Bildungsminister Holter, deutlich gemacht, dass man die einzügige Weiterführung bestehender Schulen befürworte. Zudem sei von Seiten des Landratsamts im Zuge der baulichen Zusammenlegung von Grund- und Regelschule 2006/2007 eine „Ewigkeitsgarantie“ für den Standort Lucka ausgesprochen worden.

Auch Landesregierung ist in der Pflicht

Angesichts all dessen, schließt Backmann-Eichhorn, stelle man nun den Antrag, die Regelschule Lucka „als prioritären harten Standortfaktor aufgrund der territorialen Lage, den Angeboten sowie aufgrund der Investitionen der letzten Jahre im Bestand über das Jahr 2024 zu erhalten.“ Daneben sei im Zuge der Fortschreibung des Schulnetzplanes des Kreises auch die Landesregierung in der Pflicht. Diese müsse nun das Schulgesetz mit den zugehörigen Rechtsverordnungen unterfüttern, um den Beteiligten im Kreis Planungssicherheit zu geben.

Von bfi