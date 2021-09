Luckas Stadtrat hebt Sitzungsgelder und Entschädigungen an

Lucka

Eine schlanke Tagesordnung hatte der Luckaer Stadtrat zu seiner jüngsten Sitzung vor der Brust. Lediglich über einige Formalien hatten die Mitglieder am Dienstagabend im Deutschen Haus zu entscheiden.

Höhere Sätze für Räte und Ausschüsse

Ganz oben auf der Liste stand dabei für die Räte eine Änderung der Hauptsatzung auf dem Programm. Da die Kommune inzwischen auch über einen Zweiten Beigeordneten verfüge, hatte sich die Gelegenheit geboten, die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder anzupassen.

Künftig steigt somit das Sitzungsgeld für Stadträte und Ausschussmitglieder von vormals 20 auf nun 30 Euro. Selbstständig tätige Stadtratsmitglieder werden künftig mit einer pauschalen Entschädigung von 10 Euro (8 Euro) bedacht, gleiches gilt für jene Räte, die nicht erwerbstätig sind, aber einen Haushalt von mindestens drei Personen führen. Auf 20 Euro gestiegen sind zudem die Entschädigungen für Ausschussvorsitzende (vorher: 13 Euro), sowie für den Ersten Beigeordneten (230/202 Euro) und den Zweiten Beigeordneten (100/0 Euro).

Formalie sorgt für mehr Sicherheit „Am Mühlgraben“

Daneben fand sich auch eine Ergänzung zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes für das Gebiet „Am Mühlgraben“ auf der Tagesordnung. Nachdem die Pläne bereits ausgelegt wurden und die nötigen Stellungnahmen eingeholt waren, hatte das Landesverwaltungsamt kritische Töne angeschlagen. Konkret stand die Frage im Raum, ob das Areal zum Innen- oder Außenbereich der Stadt gerechnet werden muss. „Die Argumentation des Verwaltungsamts war, dass auf dem Gelände mehrere Jahrzehnte nichts passiert war, die Fläche entsprechend ruhte – und somit dem Außenbereich zuzurechnen ist“, so Bauamtsmitarbeiter Gerd Eichhorn auf Anfrage. Um etwaige Risiken im Falle einer Klage gegen das Projekt auszuschließen, habe die Stadt beschlossen, den Aufstellungsbeschluss entsprechend anzupassen. In der Folge muss der Bebauungsplan nun noch einmal neu ausgelegt werden, das Projekt damit in die Verlängerung geht. Allerdings, so Eichhorn, rechne man nicht damit, dass weitere Stolpersteine auftreten. Bereits in der ersten Runde seien keinerlei Bedenken gegen das Vorhaben vorgetragen worden.

Von Bastian Fischer