Altenburg

An großen Metallstreben hängen die beiden weißen Quader im Klassenzimmer und werfen kaltweißes Licht in den Raum – einer direkt über dem Lehrer, der andere über den Köpfen der Klasse 9c. Spätestens das beständige Brummen der Geräte deutet darauf hin, dass es sich hier nicht nur um brutalistische Deckenbeleuchtung handelt. Stattdessen erfüllen die Geräte einen viel wichtigeren Zweck: Sie sollen die Luft im Klassenraum von Viren und Bakterien reinigen und so unter anderem die Verbreitung des Coronavirus erheblich eindämmen.

„Kann Niesen aufhalten“

Die Geräte mit dem Namen „SBV 1200“ sind die neueste Entwicklung des Altenburger Unternehmens Schulz und Berger Luft- und Verfahrenstechnik und in mehreren Ausführungen verfügbar: Die Basis- und Comfortmodule können in der Mitte des Raums platziert werden und reinigen die Luft von Bakterien, wahlweise ausgestattet mit der erwähnten Beleuchtung und einem Heizmodul. Die Version mit Luftschleier soll durch einen stetigen Luftstrom außerdem einzelne Personen vor Tröpfcheninfektionen schützen und ist besonders für Arbeitsplätze mit viel Menschenkontakt wie etwa Kassen oder eben Lehrertische geeignet. „Der Luftstrom kann sogar ein Niesen aufhalten“, erklärte Schulz-und-Berger-Geschäftsführer Dirk Barnstedt.

Erster Praxistest zufriedenstellend

Nun wurden diese beiden Modelle also dem ersten richtigen Praxistest in der Schule unterzogen. Vergangenen Freitag wurden in zwei Klassenzimmern je zwei der Umluftmodule aufgebaut – einer mit Luftschleier für den Lehrer und einer ohne für den Rest der Klasse. Dienstag und Mittwoch fand dann für eine neunte und eine zehnte Klasse der Unterricht im bestenfalls keimfreien Raum statt. Nebenbei wurden Keimmessungen durchgeführt, um die Veränderungen in der Bakterien- und Aerosolbelastung und somit die Funktionsweise der Geräte zu prüfen.

Am Donnerstag stellte Schulz und Berger nun die ersten Ergebnisse des Tests vor. Obwohl die Auswertung der Messreihen noch nicht abgeschlossen ist, zeigt sich Geschäftsführer Barnstedt zufrieden mit dem Experiment: „Wir konnten feststellen, dass die Aerosolbelastung in einem Raum mit Luftfiltern um mehr als 90 Prozent geringer ist als sonst. Das senkt die Corona-Ansteckungsgefahr mehr, als wenn alle Schüler eine medizinische FFP2-Maske tragen würden.“

Schüler nicht gestört

Auch die Schüler fühlten sich bei einer anschließenden Besichtigung des belüfteten Klassenraums nicht allzu sehr von den Geräten gestört. „Ich hätte gedacht, das wäre lauter“, sagte Joelina aus der 9c. Auch Julian aus der 12. Klasse hält die Geräte für eine sinnvolle Investition: „Das hilft ja nicht nur bei Corona, sondern zum Beispiel auch bei Grippewellen“, erklärt der Schüler, „wenn ein Lehrer oder Schüler krank ist, geht es meistens bald der halben Klasse so.“ Julian würde sich wünschen, dass die Luftfilter im ganzen Schulhaus installiert werden.

Die Frage der Finanzierung

Bleibt nur noch die Frage der Finanzierung: Das Basismodul schlägt mit 5950 Euro zu Buche, die Luftschleier-Version kostet 8350 Euro. Dazu kommt der Stromverbrauch von – je nach Version – 0,5 bis 2,2 Kilowattstunden. Eine Vollausstattung der Schulen im Altenburger Land wäre für den Landkreis also kaum zu bezahlen, erklärt auch Landrat Uwe Melzer ( CDU). Trotzdem suche der Kreis nach Finanzierungsmöglichkeiten und Fördermitteln, um das Projekt an Schulen möglich zu machen.

Trotz der hohen Anschaffungskosten rechnet Barnstedt mit einer großen Nachfrage gegen Ende des Jahres, die das Unternehmen mit der Herstellungsquote von zehn Geräten in der Woche wahrscheinlich nur bedingt erfüllen kann. „Wenn plötzlich 1000 Geräte bestellt würden, müssten wir erst einmal fünf Millionen Euro investieren, um zeitnah liefern zu können. Das ist mir als Unternehmer in der aktuellen Lage ein zu großes Risiko.“

Von Robin Knies