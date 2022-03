Altenburg/Lemberg

Angst scheint für Torsten Grieger und Felix Kalbe ein Fremdwort zu sein. Obwohl die russische Armee in der Nacht zuvor einen Militärstützpunkt nahe der Grenze zu Polen bombardierte, machten sich der Altenburger und der Gothaer am Sonntag gegen 7.45 Uhr auf den Weg in die Ukraine. Ziel: das Partnerkrankenhaus der Altenburger Psychiatrie in Lemberg. Gut zwölf Stunden später kamen sie im Sheptysky Hospital an, wo sie Klinik-Chef Andriy Lohin empfing und beim Ausladen des Transporters half.

Stiftung prüft dauerhafte Hilfsbrücke – über 27 000 Euro Spenden

Damit setzt die Evangelische Lukas-Stiftung ihre Lieferungen von dringend benötigten Medikamenten und medizinischen Produkten in die Ukraine fort. Und der nächste Transport geht bereits am Wochenende auf die Reise. Mehr noch: Die Lukas-Stiftung plant dauerhaft, eine Hilfsbrücke ins Kriegsgebiet zu etablieren. „Das ist Absicht und Ziel“, bestätigt der Verwaltungsdirektor der Lukas-Stiftung, Frank Böhning. „Wir prüfen gerade, was von der Sicherheitslage machbar ist und wie wir die Transporte ausstatten können.“ Die bisher auf dem eigenen Spendenkonto eingegangenen deutlich über 27 000 Euro leitet man direkt an die Partnerklinik weiter, damit dort Benzin, Lebensmittel und noch erhältliche Medikamente gekauft werden können – für Patienten und Flüchtlinge, von denen man unzählige aufgenommen hat.

Die aus Mainz umgeladenen Medizingüter werden zusammen mit anderen Medikamenten und Materialien an der Lukas-Stiftung in einen Kleinlastwagen geladen, mit dem es dann gen Sheptytsky Hospital nach Lemberg geht. Quelle: Torsten Grieger

Mainzer steuern Hilfsgüter bei – Stengele fällt aus

Maßgeblich möglich wurde der jüngste Transport durch Spenden aus Mainz. So steuerten das dortige Universitätsklinikum und ein Hospiz medizinische Hilfsgüter bei, die am Wochenende in Altenburg umgeladen wurden. Zustande kam dies durch die Psychologin Sandra Mai, die an der Mainzer Uniklinik arbeitet. Vor vier Jahren war sie als Referentin bei der Lukas-Stiftung zu Gast, lernte hier den Chef der Altenburger Partnerklinik, Dr. Andriy Lohin, kennen und erinnerte sich im Zuge der russischen Angriffe nun an diesen Kontakt.

Dass nicht – wie geplant und schon bei der ersten Tour – Bernhard Stengele am Steuer des Transporters saß, hatte einen einfachen Grund: Der Landeschef der Grünen und frühere Schauspieldirektor des Altenburg-Geraer Theaters hatte einen grippalen Infekt, der ihm die Stimme verschlug und zur Pause zwang. Also sprang kurzfristig sein Parteifreund Felix Kalbe ein, der sonst in einem Kinderhospiz arbeitet.

Sonntag kurz nach 20 Uhr (21 Uhr Ortszeit in Lwiw): Felix Kalbe entlädt den Kleinlaster. Quelle: Torsten Grieger

„Geniale Aktion, aber lausekalt“

„Das war eine geniale Aktion, aber lausekalt“, sagt Grieger. Kurz vor 20 Uhr seien sie am Krankenhaus in Lemberg angekommen und zweieinhalb Stunden später bereits wieder an der Grenze gewesen. „Inklusive Ausladen und Rundgang durchs Krankenhaus.“ Gegen 10 Uhr sei man am Montag dann wieder in Altenburg gewesen. „Am längsten dauert es wegen der Kontrollen ukrainischer Fahrzeuge an der Grenze auf der polnischen Seite.“

Das Sheptysky Hospital rüstet sich derzeit für eine weitere Eskalation durch die russische Armee. Denn aus Sicherheitskreisen heißt es, Wladimir Putin ziehe derzeit im Hinterland weitere Soldaten mit moderneren Waffen zusammen. Klinikchef Andryi Lohin und sein Kollegium gehen deswegen davon aus, dass in etwa 14 Tagen eine noch heftiger Angriffswelle über die Ukraine rollen wird.

Geschafft: Die Fahrer Torsten Grieger und Felix Kalbe mit dem Direktor des Sheptytsky Hospitals, Andriy Lohin (v.l.), in Lemberg nach dem Ausladen des Transporters. Quelle: privat

Lemberger Klinik baut Chirurgie auf und verteilt Medikamente

Deswegen baut die Klinik, die eigentlich auf Altersmedizin, Sterbebegleitung und psychische Erkrankungen spezialisiert ist, nun eine Chirurgie inklusive Operationssaal auf. „Die Fenster sind von 1903 und dreimal überstrichen“, schildert Grieger die Zustände dort und verweist auf das neben dem Medizinischen dringend benötigte Baumaterial, was der nächste Altenburger Hilfskonvoi liefern wird.

Daneben fungiert die einzige kirchliche Klinik der Ukraine inzwischen als Verteilstation für andere Krankenhäuser im Land. „Die Hilfsgüter werden verteilt und weiter nach Osten geschickt“, erklärt Lohin in einer Videobotschaft. So hat er mehrere Fahrer und Autos organisiert, die etwa Insulin nach Kiew oder andere Medikamente nach Mariupol oder Charkiw bringen. „Ich danke allen, dass sie uns mit ihren Spenden unterstützen“, so Lohin weiter. „So glaube ich fest daran, dass wir gemeinsam allen Krankenhäusern, die an uns Anfragen stellen, helfen können.“

Künftige Fahrten nur im Hellen

Und der dritte Transport am Wochenende nimmt auch bereits Formen an. Idealerweise fahren dann Stengele, Kalbe und Grieger plus einer vierten Person mit zwei Lastern. Schließlich gilt es neben der nächsten Bestellliste des Sheptytsky Hospitals auch noch eine vom Verein German Doctors zur Verfügung gestellten Ladung Orthesen, Prothesen und andere medizinische Hilfsmittel im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe mitzunehmen und das zunächst an der Grenze zwischenzulagernde Baumaterial in die Klinik zu bringen.

Montag, 0.41 Uhr: Die letzte Schranke auf polnischer Seite, in 100 Metern links ab und dann knapp zehn Stunden immer geradeaus zurück nach Altenburg. Hier steht der Transport am längsten, was an den intensiven Kontrollen liegt. Um das Risiko zu minimieren, soll künftig tagsüber die Grenze passiert werden. Quelle: Torsten Grieger

„Wir haben uns entschieden, dass wir bei den nächsten Fahrten im Hellen rein- und auch im Hellen wieder rausfahren werden“, sagt Grieger, der für die nächste Fahrt gar auf einen Gesprächstermin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verzichtet. Das sei eine Lehre aus dem jüngsten nächtlichen Angriff auf den Militärstützpunkt nahe Lemberg. „Damit reduzieren wir das eigene Risiko.“

Spenden: Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg,Verwendungszweck: Spende Partnerklinik Ukraine, IBAN: DE09 8305 0200 1111 0033 90.

Von Thomas Haegeler