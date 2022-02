Lust auf Literatur im Altenburger LesPub: Theaterfrau serviert Bestseller zum Bier

Altenburg

Ein gutes Buch und eine schöne Tasse Tee oder ein Glas Wein dazu – das klingt nach Entspannung. Wer sich über das Gelesene aber im Anschluss gerne noch austauscht, der sollte sich den LesPub des Theaters Altenburg-Gera etwas genauer anschauen. Die Veranstaltungsreihe gibt es in Altenburg seit Anfang der Spielzeit. Theaterpädagogin Anna Fricke hat sich von ihrer Geraer Kollegin inspirieren lassen, die dort schon die LesBar ins Leben gerufen hat. „Der LesPub ist sozusagen das Schwesterformat“, sagt Fricke.

Aktueller Lesestoff ist ein Sachbuch

Sie ist seit der Spielzeit 2020/2021 fest am Altenburger Theater als Theaterpädagogin angestellt und hat damit die Aufgabe, das Theater in die Gesellschaft einzubringen. „Der LesPub ist ein so schönes Angebot, weil er so niedrigschwellig ist“, erklärt sie.

Jeden zweiten Freitag im Monat trifft sich Anna Fricke mit Lesewütigen und – anders als in Gera – noch mit einem zusätzlichen Gast aus dem Theater im Finnegans Irish Pub in der Rosa-Luxemburg-Straße. Jeder Abend hat ein bestimmtes Buch zum Thema, das in der vorhergehenden Ausgabe demokratisch ausgewählt wurde. „Viele Romane wurden bereits vorgestellt“, sagt Fricke. Aber auch ein Sachbuch hat es jetzt geschafft und steht beim nächsten Termin, am 11. Februar, im Mittelpunkt. „Im Grunde gut“ von Rutger Bregmann.

Nicht jeder muss das Buch gelesen haben

Aber keine Sorge: Nicht jeder, der beim LesPub dabei sein will, muss das Buch auch gelesen haben. Von den bisher 10 bis maximal 15 Gästen pro Abend hatte meist ein Drittel das Buch gelesen. Die anderen konnten trotzdem an der Diskussion teilhaben. „Und das Spannende ist, gerade diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, stellen die interessantesten Fragen und geben so neuen Input“, hat Anna Fricke beobachtet.

Vor der Diskussion kann sich noch jeder an der Bar ein Getränk holen und dann geht es los: Je nach Thema kann das Gespräch bis zu einer Stunde dauern. „Dann machen wir eine kleine Pause, in der jeder noch ein neues Getränk holen kann und danach folgt die Abstimmung über das neue Buch.“ Vorschläge kann jeder einreichen, der Lust und Ideen hat.

Schauspiel-Ensemble liest Auszüge vor

Zum Abschluss liest der Gast noch einen Auszug aus dem aktuellen Buch. Bis jetzt hat sich Anna Fricke vor allem auf das Schauspielensemble konzentriert, wenn es um die Wahl des Gastes ging – naheliegend, denn den Schauspielerinnen und Schauspielern liegt das Vorlesen im Blut. Zur Februar-Ausgabe ist Mechthild Scrobanita eingeladen. In Zukunft will die Theaterpädagogin aber auch noch die anderen Sparten einbeziehen.

Von Katharina Stork