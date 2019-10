MDR-Moderator spielt in Lödla gegen Bürgermeister

Lödla

Seit 1992 produziert der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) die Sendung „Mach dich ran“. Aber zum ersten Mal drehte das Team um Moderator Mario D. Richardt das zur Sendung gehörende Spiel in Lödla. Für den Feuerwehrverein der kleinen Gemeinde im Westen von Altenburg, ein guter Grund, den Grill am Vereinshaus anzuwerfen, Getränke kalt zu stellen und den Besuch der MDR-Leute als Anlass für eine Art kleines Dorffest zu nutzen. Und offensichtlich hielten das die rund 80 Lödlaer, die am Freitagnachmittag zur Aufzeichnung vorbeischauten, für eine richtig gute Idee.

Zur guten Laune, die die Gäste mitgebrachten hatten, gab es eine kurzweilige Show mit dem MDR. Die erfahrenen Unterhalter hatte sich diesmal als Wettspiel Äpfel pflücken ausgedacht. An sich nichts aufregendes und eher ein Kindervergnügen, als eine Herausforderung für den Moderator, der gegen Bürgermeister Torsten Weiß ( CDU) antrat, um binnen vier Minuten in einem kleinen Körbchen so viele Äpfel wie möglich zu sammeln.

Sendung läuft Mitte November

Bevor aber die Kontrahenten die Obstbäume hinterm Vereinshaus in Angriff nahmen, war es am Publikum zu tippen, wessen Körbchen am Enden mehr Gewicht auf die Waage bringt. Zwei Drittel der Anwesenden setzten – begleitet von Gesprächen über die beste Taktik – auf ihren Bürgermeister. Dazu witzelte Richardt in einem fort, hinterfragte akribisch die Regeln und brachte so mehr Spannung in das Spiel, als vom banalen Äpfelpflücken zu erwarten war.

Trotz aller Anfeuerungsruf, am Ende fehlte Weiß fast ein halbes Kilo zum Sieg. Damit waren alle jene im Lostopf, die auf den MDR-Mann gesetzt hatten. Wer aus diesem gezogen wurde und dann um die Tagesaufgabe und 1000 Euro spielte, ist am 18. November um 19.50 Uhr im MDR zu sehen. Dann gibt es auch die Auflösung, ob der Sender dabei helfen konnte, ein Brunnendorf in Sachen ans öffentliche Netz anzuschließen.

Von Jörg Reuter