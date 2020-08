MDR-Musiksommer gastiert im Altenburger Schloss – coronabedingt gleich doppelt

Altenburg

Der Festsaal des Altenburger Residenzschlosses wird am Samstag, den 8. August zur Spielstätte für den MDR-Musiksommer. Die Mitglieder des MDR-Ensembles haben sich für ein Gastspiel angekündigt. Das Programm wird dabei coronabedingt im kleinen Kreis gleich zweimal aufgeführt – einmal um 17 Uhr und einmal um 19.30 Uhr. Die Karten für das Event sind kostenfrei und können ausschließlich gewonnen werden.

Ziel des Musiksommers ist es, Kammerkonzerte in persönlicher Atmosphäre zu präsentieren. Beim Termin in Altenburg gibt es die seltene Gelegenheit, vier Musikerinnen und Musiker aus MDR-Sinfonieorchester und Rundfunkchor in kleinsten Besetzungen zu erleben.

Mai Kato (Sopran) und Yongkeun Kim (Tenor) aus dem Rundfunkchor, die Violinistin Yuka Tanabe aus dem Sinfonieorchester sowie Korrepetitor Heiko Reintzsch an Klavier und Orgel präsentieren in Altenburg Sonaten, Lieder und Arien aus Barock und Romantik.

Heiko Reintzsch Quelle: Andreas Lander

In dem kurzweiligen Programm sind neben Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy auch zwei Violinsonaten von Arcangelo Corelli und Robert Schumann sowie Händels berühmte Arie „Lascia ch’io pianga“ zu hören.

Mit der Sonderausgabe des Musiksommers ist der MDR in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Konzerte im kleinen Kreis sollen dabei Musikgenuss auch in Zeiten der Krise ermöglichen – und selbstverständlich trotzdem dem Gesundheitsschutz angesichts der Corona-Pandemie gerecht werden.

Yongkeun Kim Quelle: Andreas Lander

Bis zum 28. August reist das Festival unter anderem ins Bauhaus Museum Dessau, zum Schloss Köthen und den Saalfelder Feengrotten, zum Kloster Memleben, zur Arche Nebra und zum Eisenbahnmuseum Chemnitz.

Unter den hochkarätigen Künstlern, die im Zuge der Tour auftreten, sind unter anderen Francesco Tritano, die Skride-Schwestern, Christian Gerhaher und Gerold Huber, Sabine Meyer, Daniel Müller-Schott und Avi Avital. Karten werden jeweils online (www.mdr-musiksommer.de) sowie im Programm bei MDR Klassik, MDR Kultur und den jeweiligen MDR-Landesprogrammen verlost.

Von OVZ