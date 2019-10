MLPD-Kandidat Steffen Heinke setzt auf Solidarität und Unternehmensbeteiligung

Altenburg

Das Thema Bildung, das stellt Steffen Heinke ohne Umschweife klar, hat für ihn oberste Priorität. Den Lehrermangel und die damit verbundenen Verwerfungen hat der Direktkandidat, der für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD) im Wahlkreis 43 antritt, als drängendstes Problem des Freistaats erkannt – und auch dessen Kern für sich bestimmt.

„Das Problem ist die föderale Struktur in der Bundesrepublik. Lehrer werden je nach Bundesland unterschiedlich bezahlt“, erklärt er. Um Lehrkräfte im Freistaat zu halten sei daher der sinnigste Schritt, die Gehälter der Pädagogen anzupassen. Daneben gelte es, den Personalbedarf künftig besser und vor allem frühzeitig zu planen. „Wir wissen ja, wie viele Kinder geboren sind“, argumentiert der 57-Jährige. In einem zweiten Schritt, so Heinke, heiße es dann, auch Arbeitszeiten und Arbeitsklima für Lehrer soweit möglich zu vereinheitlichen. Die Verbeamtung als zusätzlichen Standortbonus sieht er hingegen nicht als entscheidend an.

Mehr Stellen für die Polizei – aber nicht so viele wie möglich

Mehr Personal ist aus Steffen Heinkes Sicht auch bei der Polizei vonnöten – selbstverständlich orientiert am tatsächlichen Bedarf, „der eingeschätzt werden muss“, wie er sagt. „Es ist klar, dass es nur so viel Beamte braucht wie nötig, nicht so viele wie möglich“, schiebt er etwaigen Auswüchsen einen Riegel vor. Neue und bereits aktive Beamte möchte er zudem stärker in Kriminalitätsschwerpunkten einsetzen – und nennt etwa den immer wieder von Vandalismus heimgesuchten Seckendorff-Park in seiner Heimat Meuselwitz oder die in jüngster Zeit zunehmende Zahl an Einbrüchen als Ansatzpunkte.

Entlastet werden müssten aus seiner Sicht auch die mitunter am Limit arbeitenden Gerichte im Freistaat. Auch hier sei mehr Personal sicher eine Lösung. Dieses ließe sich nicht zuletzt mit höheren Gehältern locken, die natürlich – sofern nötig – an jene in benachbarten Bundesländern angeglichen werden müssten. Daneben ließe sich der Verfahrensstau auch durch eine Entkriminalisierung mancher Delikte verringern. „Es ist etwa denkbar, Schwarzfahren nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit einzustufen“, schlägt Heinke vor. Auch andere „Bagatelldelikte“ wie etwa Ladendiebstahl unter 50 Euro müssten nicht mehr zwangsweise vor Gericht landen.

Lokales Gewerbe sollte sich stärker fürs Gemeinwohl engagieren

Gänzlich andere Wege möchte Steffen Heinke auch beschreiten, um finanzschwachen Kommunen wieder auf die Beine zu helfen. Statt einfach aus Prinzip das Staatssäckel zu öffnen, regt er an, auf Solidarität und Sachverstand zu setzen. Dazu gehört für ihn auch, Mittel sinnvoller zu verteilen und genau zu prüfen, was nötig ist. „Es ist zu überlegen, ob etwa Initiativen wie das Stadtmensch-Projekt in Altenburg tatsächlich so viel öffentliche Gelder brauchen. Stattdessen sollten wichtige Vorhaben wie der Hochwasserschutz noch stärker gefördert werden.“

Eine Möglichkeit, Projekte voranzubringen, sei für ihn auch, das lokale Gewerbe stärker zu beteiligen. So könnten Unternehmen, die über das Jahr erfolgreich gewirtschaftet hätten, dazu animiert werden, sich mit für das Gemeinwohl zu engagieren. „Dort, wo Geld übrig ist, sollte es dahin fließen, wo es zählt.“ Ohnehin sei es ja bereits so, dass Firmen mitunter etwa Stadtfeste sponsern. „Das zeigt ja, dass Geld vorhanden ist“, argumentiert Heinke. Im Zweifel ließe sich eine entsprechende Regelung auch gesetzlich verankern.

Kürzungen bei Abgeordneten und im Verteidigungshaushalt

Um seine Pläne finanzieren zu können, schlägt Steffen Heinke vor, im Falle eines Wahlerfolges die Schere zuerst bei sich und seinen Kollegen anzusetzen. „Die Diäten der Abgeordneten sollten abgesenkt werden“, ist er überzeugt. Daneben gelte es, künftig ganz genau hinzuschauen und die durchaus vorhandenen Landesgelder besser einzusetzen, wenn etwa Bauvorhaben von Landesseite geplant werden. „Es ist wichtig, erst zu planen und zu schauen, ob ein Projekt wirklich Sinn hat, bevor es losgeht, um unnötige Verschwendung zu vermeiden“, ist er überzeugt. Darüber hinaus sieht er auch den Bund in der Pflicht: „Es ist fraglich, ob Mittel, die etwa in Verteidigung und NATO fließen, nicht besser den Ländern zugute kommen sollten.“

Steckbrief Name: Steffen Heinke Alter: 57 Jahre Familienstand: ledig, keine Kinder Erlernter Beruf: Modelltischler Ausgeübte Tätigkeit: Zeitungszusteller

Von Bastian Fischer